14-Jähriger bei Streit in Essen getötet

Bei einem nächtlichen Streit in Essen ist ein 14 Jahre alter Junge niedergestochen worden. Der Jugendliche erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Beamte nahmen einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden in der Nacht zum innerhalb einer Gruppe gestritten. Dabei habe der 17-Jährige den 14-Jährigen mit einem Stich in den Oberkörper verletzt. Der Jugendliche wurde vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, in dem er starb.

Beamte entdeckten den Tatverdächtigen dann wenig später in der Nähe des Tatorts in einem Grüngürtel und nahmen ihn fest. Er war vermutlich alkoholisiert, hieß es in der Mitteilung. Eine Mordkommission ermittle.