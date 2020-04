Coronavirus: Wie eine Tracking-App gegen die Pandemie helfen soll

Zur Überwindung der Corona-Krise setzen Seuchenexperten große Hoffnung auf sogenannte Tracking-Apps für Smartphones. Die Programme zeichnen die Positionsdaten ihrer Nutzer auf und können so helfen, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen. In Deutschland soll schon bald eine App zur Verfügung stehen, die zurzeit von Fachleuten in acht europäischen Ländern entwickelt wird.

Die App der sogenannten PEPP-PT-Initiative („Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing“), an deren Entwicklung das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) beteiligt ist, soll freiwillig sein und europäische Datenschutz-Standards einhalten: „Es ist ein anonymer und die Privatsphäre schützender digitaler Ansatz zur Kontaktverfolgung“, heißt es auf der Webseite des Fraunhofer-Instituts.

Coronavirus: Tracking-App soll keine persönlichen Daten speichern

Die App soll demnach keine persönlichen Daten der Nutzer speichern und ausschließlich mit Positionsdaten des GPS-Systems und der Bluetooth-Funktion am Handy arbeiten: Die GPS-Satelliten zeichnen auf, wo sich der Smartphone-Träger aufgehalten hat; über Bluetooth registriert das Handy andere Nutzer der App in der direkten Umgebung.

Wird ein Nutzer positiv auf Sars-CoV-2 getestet, gibt er die diese Information in App ein – und das Programm warnt automatisch alle anderen Nutzer, die sich zuletzt in der Nähe der erkrankten Person aufgehalten haben. Auch die Gesundheitsämter könnten informiert werden. Diese müssen bislang Kontaktpersonen von Infizierten aufwendig ermitteln und telefonisch auffordern, sich in Selbstisolation zu begeben – ein nicht immer zuverlässig Verfahren.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

RKI-App „Corona-Datenspende“ arbeitet mit Vitaldaten der Nutzer

Schon in Gebrauch ist die vom Robert-Koch-Institut (RKI) entwickelte App „Corona-Datenspende“. Sie funktioniert mit Smartwatches und Fitnessarmbändern, die Vitaldaten wie Ruhepuls, Schlaf oder Aktivitätsniveau aufzeichnen. So will das RKI erkennen, ob es Anzeichen für eine Infektion gibt. Die Nutzer werden zudem nach ihrer Postleitzahl gefragt, um die regionale Verbreitung des Coronavirus nachzuvollziehen. Mehr als 300.000 Nutzer (Stand: 14. April) haben die App bislang heruntergeladen. Lesen Sie hier: So funktioniert die Datenspende-App des RKI

Neben der Freiwilligkeit stellen Datenschützer noch andere Ansprüche an Tracking-Apps gegen Covid-19: „Es dürfen lediglich notwendige Daten erhoben und weitergegeben werden“, betont etwa der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Speicherung der gesammelten Daten müsse zeitlich begrenzt werden. Die Linken-Digitalexpertin Anke Domscheit-Berg plädiert für eine Löschung nach spätestens 21 Tagen.

Soldaten in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin helfen Jens Goether (r.) vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut bei der Entwicklung einer Tracking-App gegen das Coronavirus. Foto: Torsten Kraatz / AFP

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie: