Coronavirus: Nebenjobs, Bafög, Seminare - das müssen Studenten wissen

Die Corona-Krise trifft auch die deutschen Universitäten mit voller Wucht: Den Beginn des Sommersemesters haben die meisten Hochschulen vom 1. April auf den 20. April verschoben. Die Einrichtungen arbeiten unter Hochdruck daran, dass der Lehrbetrieb aufgenommen werden kann. Doch wie Studieren dann genau aussehen wird, das ist noch immer ungewiss.

Deutschlandweit erweitern die Universitäten derzeit ihre Online-Angebote und bereiten sich auf den Fall vor, dass die Hörsäle nicht wieder gut gefüllt sein können, sondern vor allem digital von zu Hause gelernt und gelehrt werden soll.

Welche Möglichkeiten diskutieren die Unis derzeit? Was müssen Studierende beachten? Was kann man machen, wenn der Studentenjob wegbricht? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Coronavirus: Welche Konsequenzen gibt es an den Unis bisher?

Schon jetzt machten Hochschulen zunehmend von der Möglichkeit Gebrauch, digitale Lehrangebote bereitzustellen, hieß es aus dem Wissenschaftsministerium am Mittwoch. Zu allen Fragen rund um die Corona-Pandemie stehe das Ministerium in ständigem Austausch mit den Hochschulen.

In Kürze wolle man gemeinsam „eine Neubewertung der Lage vornehmen“ und über „etwaige Folgemaßnahmen“ entscheiden. „Dabei werden auch die Möglichkeiten der digitalen Lehre erörtert werden“, so das Wirtschaftsministerium weiter.

Wird es Präsenzveranstaltungen an den Unis geben?

Mit einer Festlegung, wie genau es weitergehen soll, tun sich die meisten Hochschulen bisher schwer: Ob das Semester in Präsenzform starten kann, sei leider weiter ungewiss, heißt es beispielsweise bei der Universität Duisburg-Essen. Die Studierenden sollten sich aber darauf einstellen, „dass das Semester möglicherweise ganz in räumlicher Distanz stattfinden muss“, sprich mit Online- und E-Learning-Formaten.

Die Ruhr-Universität in Bochum ist bereits vorgeprescht und hat bekanntgegeben: Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die Uni in der kommenden Vorlesungszeit bis Juli komplett auf Präsenzveranstaltungen.

Ziel sei es aber, den 72.900 eingeschriebenen Studierenden ein vollwertiges Sommersemester anzubieten, teilte die Uni am Mittwoch mit. Statt Vorlesungen in vollen Hörsälen oder Seminare vor Ort stellen dafür die Lehrenden ihre Studienangebote auf online-gestützte, kontaktlose Angebote um.

Auch an der Freien Universität Berlin (FU) arbeiteten die Dozenten an digitalen Lehrformaten, hieß es in einer E-Mail des Präsidenten der FU, Günter Ziegler, am Donnerstag an die Studierenden der Uni. „Die Freie Universität Berlin setzt sich für ein kreatives und kontaktfreies Sommersemester 2020 ein“, so Ziegler.

An der Fern-Universität Hagen, die schon immer zeit- und ortsunabhängiges Studieren ermöglicht hat, ist das Semester am Mittwoch dagegen wie geplant gestartet. Die Hochschule will nun andere von ihrem Vorsprung in Sachen digitaler Wissensvermittlung profitieren lassen. So öffnet die Koordinationsstelle für E-Learning und Bildungstechnologien der Hochschule ihr Angebote für Interessierte anderer Hochschulen, hieß es in einer Mitteilung.

Fallen medizinische Staatsexamina wegen Corona aus?

Gerade Mediziner werden im Moment händeringend gesucht und auch Medizinstudenten helfen in Krankenhäusern aus. Doch Tausende Kandidaten für Medizinexamina hängen derzeit in der Luft. Sie lernen seit Wochen für das Staatsexamen – nun könnten die Prüfungen abgesagt werden.

Das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP), das bundesweit für die Koordination der medizinischen Examen zuständig ist, hat die Empfehlung ausgesprochen, die Prüfungen für das zweite Staatsexamen (M2) auf das Jahr 2021 zu verschieben. Die Studenten sollen stattdessen direkt ins praktische Jahr (PJ) geschickt werden, um vor Ort zu helfen.

In der Mitteilung des IMPP hieß es dazu: „Nach sorgfältiger Abwägung einer ganzen Reihe von Optionen – zum Beispiel Prüfung in kleineren Gruppen durch Nutzung weiterer Räume – ist das IMPP zu der Überzeugung gekommen, dass es unter Berücksichtigung aller Umstände die beste Alternative wäre, das M2 im April 2020 nicht durchzuführen und die Möglichkeit zu schaffen, bereits für das M2 zugelassene Studierende unmittelbar ins Praktische Jahr (PJ) zu entsenden.“

Können Studierende in ihrem Nebenjob auch Kurzarbeitergeld erhalten?

Seit die Bundesregierung den Zugang zum Kurzarbeitergeld aufgrund der Corona-Krise erleichtert hat, erlebt die Bundesagentur für Arbeit einen Ansturm der Unternehmen auf die Kurzarbeit. Wenn es einer Firma wirtschaftlich schlecht geht – zum Beispiel weil wegen der Coronakrise Aufträge ausbleiben – kann es die regelmäßige Arbeitszeit verkürzen, in anderen Worten: Kurzarbeit anmelden.

Jobbende Studierende können allerdings kein Kurzarbeitergeld erhalten. Denn: Sie sind in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei. Daraus folgt: Wer nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlt, kann auch kein Kurzarbeitergeld herausbekommen.

Können Studenten als Erntehelfer arbeiten?

Hunderttausende Arbeitnehmer müssen aktuell zu Hause bleiben, weil ihr Betrieb geschlossen ist – darunter sind auch viele Studenten, die beispielsweise in Bars oder Restaurants jobben. Gleichzeitig trifft die Corona-Krise die Landwirte in Deutschland besonders hart: Saisonkräfte aus Osteuropa dürfen nur begrenzt einreisen. Während Jobs in Bars und Restaurants in der Corona-Krise wegfallen, suchen Landwirte Erntehelfer. Foto: Andreas Arnold / dpa-tmn

Wer Landwirten helfen will, kann sich auf verschiedenen Vermittlungsplattformen registrieren. Hinter der Aktion www.daslandhilft.de stehen das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und der Maschinenring, eine Selbsthilfeorganisation der Landwirtschaft. Hier mehr dazu: Hilfe in der Corona-Krise – Wie werde ich Erntehelfer?

Doch der auch von der Politik empfohlene Einsatz von fachfremden Erntehelfern erweist sich in der Praxis als problematisch. „Wir sind dankbar für jede helfende Hand, weil wir dringend Unterstützung benötigen. Aber die Idee ist nicht so einfach umzusetzen, wie sich das manch einer denkt“, sagte der Sprecher des Hessischen Bauernverbands, Bernd Weber, der dpa.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte vorgeschlagen, dass beispielsweise Beschäftigte aus der Gastronomie, dem Einzelhandel und anderen wegen der Corona-Krise notleidenden Branchen auf den Feldern eingesetzt werden könnten.

Hat die Verschiebung des Sommersemesters 2020 Auswirkungen auf Bafög?

Wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung per Erlass mitgeteilt hat, wirkt sich die Verschiebung des Vorlesungsbeginns in keinem Fall auf den Bafög-Anspruch aus. Studierende (egal ob Erstsemester oder bereits in Förderung befindliche) haben also aktuell nicht zu befürchten, dass sie im April 2020 kein Geld erhalten. Auch das Selbst- und das Onlinestudium zählen laut dem Studentenwerk als Studienaktivität.

Gibt es mehr Bafög, wenn die Eltern sind finanziell von der Krise betroffen sind?

Wessen Eltern in der Corona-Krise weniger verdienen, der könnte jetzt Anspruch auf (mehr) Bafög haben. Foto: Marcus Brandt / dpa

Wer aufgrund des Elterneinkommens bisher kein Bafög erhalten hat, dessen Eltern aber in der Corona-Krise weniger verdienen, kann einen neuen Bafög-Antrag stellen und mit einer Aktualisierung das aktuelle Elterneinkommen zugrunde legen lassen.

Wer bereits Bafög bezieht und bei dem zusätzlich aktuell das Elterneinkommen geringer ist, kann einen Bafög-Aktualisierungsantrag stellen. Das zuständige Bafög-Amt prüft dann die Höhe des aktuellen Anspruches.

Gilt das Semesterticket auch ohne Validierung an der Uni?

Eine Validierung (als Aufdruck der aktuellen Gültigkeitsdauer) des Studierendenausweises ist vielen Studierenden derzeit nicht möglich, da die Zugänge zu den Validierungsautomaten in den Räumlichkeiten der Universitäten und Hochschulen nicht zugänglich sind bzw. die Studierenden derzeit nicht vor Ort sind.

Viele Studierende haben das Problem, dass ihr Studierendenausweis und somit das Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel abgelaufen ist. Deshalb gibt es aktuell mit den Verkehrsunternehmen eine Kulanzregelung. In den meisten Fällen gilt (der abgelaufene) Ausweis und eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung. Die genaue Regelung sollten Studierende aber individuell bei ihren Universitäten überprüfen.

