Coronavirus: Warum heißt es so? Diese Begriffe sollten Sie kennen

Berlin. Letalität? Pandemie? Latenzzeit? Lesen Sie, was die wissenschaftlichen Ausdrücke der Epidemiologen rund um das Coronavirus bedeuten.

Wer zurzeit die Nachrichten verfolgt, wird mit vielen Fachbegriffen rund um das Coronavirus konfrontiert. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Pandemie und einer Epidemie? Wie unterscheiden sich die Inkubationszeit und die Latenzzeit? Und wie Letalität und Mortalität?

Um das Virus und seine Verbreitung besser zu verstehen, haben wir die wichtigsten Begriffe in einem Glossar aufgelistet.

Covid-19

So nennt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit 11. Februar 2020 die Erkrankung, die durch das Coronavirus verursacht wird. Der Name Covid-19 setzt sich aus „Co“ für Corona, „vi“ für Virus und „d“ für Disease (deutsch: Krankheit) sowie „19“ für das Jahr 2019 (der Entdeckung des Coronavirus) zusammen.

Coronavirus

So wird das Virus in der Öffentlichkeit genannt. Weil Coronaviren kugelförmig sind und ihre Oberflächen kleinen Kronen ähneln, heißt das Virus Corona, was der lateinische Begriff für Krone ist. Weil es verschiedene Coronaviren gibt, wird das, das Covid-19 auslöst, oft auch das „neuartige“ Coronavirus genannt.

Sars-CoV-2

„Severe Acute Respiratory Syndrome“-Coronavirus-2, kurz SARS-CoV-2, so heißt das neuartige Virus aus der Familie der Coronaviren in der Wissenschaft offiziell. Zuerst wurde es im Januar 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan, Provinz Hubei, identifiziert. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Immunsystem

Tag und Nacht versuchen Infektions-Erreger, in den menschlichen Körper einzudringen – fast immer vergeblich. Denn oft arbeitet die körpereigene Abwehr des Menschen so effektiv, dass Infektionen unbemerkt vorüberziehen.

Das Immunsystem reagiert auf Eindringlinge meist nach demselben Muster. Infizieren wir uns mit einem Erreger, rücken zunächst Zellen des angeborenen Immunsystems an, um die Angreifer zu zerstören. Zu ihm gehören Makrophagen und andere sogenannte Fresszellen, die Krankheitserreger regelrecht verspeisen. Hinzu kommen natürliche Killerzellen, die befallene Zellen abtöten können, sowie Mastzellen, die entzündungsfördernde Botenstoffe ausschütten.

Reicht das nicht aus, wird die erworbene Immunabwehr aktiviert, dabei handelt es sich um T- und B-Lymphozyten, die Erreger noch ziel­sicherer vernichten. Bis sie richtig aktiv sind, dauert es allerdings einige Tage, je nachdem ob die Keime schon bekannt sind oder nicht. Bei diesem Abwehrkampf werden Stoffe ausgeschüttet, die beispielsweise Schwellungen oder Fieber auslösen.

Herdenimmunität

Immer öfter taucht in der Diskussion zur Corona-Krise in Deutschland die Theorie der Herdenimmunität auf. Sie bezeichnet eine indirekte Form des Schutzes vor einer ansteckenden Krankheit, die auftritt, wenn ein hoher Prozentsatz einer Population immun wurde – sei es durch Infektion oder durch Impfung. Dadurch entsteht ein erhöhter Schutz auch für die nicht-immunen Personen, denn wer immun ist, kann eine Krankheit in der Regel auch nicht übertragen.

Wer eine Infektionskrankheit durchgemacht hat, bildet in der Regel Immunzellen aus, die sich an den Erreger erinnern und ihn bei der nächsten Begegnung effektiv bekämpfen. Nicht für alle viralen oder bakteriellen Infektionen gilt das lebenslang, ein Schutz besteht aber immer für eine ganze Weile. Joggen, Oberflächen, Masken: Alles über Ansteckungsgefahren Joggen, Oberflächen, Masken- Alles über Ansteckungsgefahren

Tröpfcheninfektion

Der wichtigste Übertragungsweg von Coronaviren ist laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) die sogenannte Tröpfcheninfektion. Die Coronaviren werden hierbei von infizierten Menschen über winzige Tröpfchen, etwa beim Husten, Niesen oder Sprechen, in die Luft abgegeben und anschließend von anderen eingeatmet, oder sie gelangen über die Schleimhäute in Mund und Nase in den Körper.

Vor allem Viren, aber auch manche Bakterien werden durch eine Tröpfcheninfektion übertragen. Sars-CoV-2 vermehrt sich besonders gut im Rachen und gelangt dadurch auch leicht wieder in die Luft. Tröpfchen sinken in der Luft jedoch rasch ab. Abstand halten ist also sinnvoll, um sich nicht anzustecken.

Laut BfR ist es aber auch möglich, dass die Coronaviren als Aerosol, also winzige Partikel, länger in der Luft bleiben. Deshalb stellen sich auch viele Menschen die Frage, ob sie sich beim Joggen mit dem Coronavirus infizieren können.

Kontaktinfektion oder Schmierinfektion

Aber auch eine Kontaktinfektion, die man früher Schmierinfektion nannte, mit dem neuartigen Coronavirus ist denkbar. Dabei gelangen Erreger, die sich auf den Händen befinden, an die Schleimhäute von Nase, Mund oder Augen, wo sie zu einer Infektion führen können. An die Hände könnten die Coronaviren auch über Gegenstände kommen. Denn laut Forschern kann das Coronavirus eine ganze Zeit lang auch auf verschiedenen Oberflächen überleben.

Inkubationszeit

Der Begriff aus der Infektiologie beschreibt die Zeitspanne zwischen Infizierung und sichtbarem Ausbruch einer Krankheit, also dem Erscheinen von ersten Symptomen. Die Inkubationszeit ist für viele Infektionskrankheiten eine wichtige Größe. Sie kann zwischen einigen Stunden oder einigen Jahren liegen. Bei der Grippe spricht man von ein bis vier Tagen Inkubationszeit, beim Coronavirus von bis zu 14 Tagen, im Mittel aber fünf Tagen. Coronavirus: Symptome und Übertragungswege Coronavirus- Symptome und Übertragungswege

Latenzzeit

Während der Latenzzeit kann ein infizierter Mensch andere noch nicht anstecken. Die Latenzzeit ist aber nicht zwangsläufig identisch mit der Inkubationszeit. Wie lange sie im Falle einer Sars-CoV-2-Infektion dauert, ist noch nicht bekannt.

Quarantäne

Eine Quarantäne ist die Absonderung von Personen, die an bestimmten Infektionskrankheiten leiden oder bei denen Infektionsverdacht besteht. Diese Maßnahme soll die Ausbreitung der Krankheit verhindern und kann auch auf Kontaktpersonen ausgeweitet werden.

Eine Quarantäne wird zurzeit behördlich angeordnet, wenn ein hohes Risiko besteht, dass man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat – beispielsweise wenn man innerhalb der vorhergehenden zwei Wochen engen Kontakt zu einem Erkrankten mit einer laborbestätigten Covid-19-Diagnose hatte. Ein enger Kontakt bedeutet entweder, dass man mindestens 15 Minuten mit dem Erkrankten gesprochen oder angehustet oder angeniest worden ist, während dieser ansteckend gewesen ist. Häusliche Quarantäne: Die wichtigsten Infos auf einen Blick Häusliche Quarantäne- Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Epidemie

Die Bezeichnung Epidemie ist wissenschaftlich gesehen ein Synonym für Ausbruch, wird also für den Ausbruch einer Krankheit benutzt. Da der Begriff aber im allgemeinen Sprachgebrauch mit einer gewissen Dramatik assoziiert wird, verwenden ihn auch viele Wissenschaftler nur für größere Ausbrüche.

Pandemie

Dehnt sich die Epidemie auf mehrere Kontinente aus, spricht man von einer Pandemie. Allerdings gibt es keine allgemeingültige Definition, wie viele Kontinente wie stark betroffen sein müssen. Früher galt es als starkes Warnsignal, wenn die WHO offiziell die Pandemie ausrief. Mittlerweile hat die WHO eine neue Regelung eingeführt. Sie ruft nun eine „Gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ aus.

Exponentielles Wachstum

Bei der Zunahme der Infektions-Zahlen sprechen Experten immer wieder von einem exponentiellen Wachstum. Dabei geht es um eine Vermehrung, die sich ständig selbst beschleunigt. Beim exponentiellen Wachstum findet in einem festen Zeitraum jeweils eine Verdopplung der Fallzahl statt. Exponentielles Wachstum ist gefährlich, weil man es am Anfang leicht unterschätzt. Denn zu Beginn läuft die Kurve gemächlich vor sich hin. Dann wird sie immer steiler und schießt bald nahezu senkrecht nach oben.

Letalität

Wie tödlich eine Erkrankung ist, lässt sich mithilfe der Letalitätsrate berechnen. Dabei wird die Anzahl der bereits an einer Krankheit Verstorbenen zur Anzahl neuer Erkrankungen in Relation gesetzt.

Mortalität

Die Mortalitätsrate – auch Sterberate – bezeichnet die Anzahl der Todesfälle in einem bestimmten Zeitraum bezogen auf 1000 Individuen einer Population. Als Zeitraum wird in der Regel ein Jahr definiert. Die Sterblichkeitsrate bei einer Infektion mit dem Coronavirus liegt laut WHO bei bis zu drei Prozent (Vergleich Grippe < 1 Prozent).

Infektionsschutzgesetz

Das deutsche Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt seit dem 1. Januar 2001 die gesetzlichen Pflichten zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen. Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.

Das IfSG regelt, welche Krankheiten bei Verdacht, Erkrankung oder Tod und welche labordiagnostischen Nachweise von Erregern meldepflichtig sind. Weiterhin legt das Gesetz fest, welche Angaben von den Meldepflichtigen gemacht werden und welche dieser Angaben vom Gesundheitsamt weiter übermittelt werden.

Coronavirus – Mehr zum Thema

(bef)