Coronavirus: Kann ich mich beim Joggen oder Radfahren anstecken?

Berlin. In der Corona-Krise bleibt Sport an der frischen Luft bisher erlaubt. Aber kann man sich dabei leicht mit dem Coronavirus infizieren?

Individueller Sport an der frischen Luft bleibt weiterhin erlaubt. Alleine oder aber zu zweit, so besagt es das aktuelle Kontaktverbot der Bundesregierung. Die Jogging-Runde wird in der Corona-Krise für viele Menschen ein wichtiger Ausgleich zu Homeoffice.

Doch gerade in den Städten kommen bei Sonnenschein viele Sporttreibende und Spaziergänger in Parks zusammen. Können keuchende Sportler, die mit dem Coronavirus infiziert sind, aber selbst keine Symptome haben, das Virus im Vorbei-Joggen oder -Radeln im Freien übertragen?

Laut derzeitiger Forschung ist dies möglich, aber dennoch sehr unwahrscheinlich. Zwar „kann davon ausgegangen werden, dass die hauptsächliche Übertragung über Tröpfchen erfolgt“, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite. Doch normalerweise sinken die Tröpfchen direkt nach dem Ausscheiden zu Boden.

Coronavirus: Tröpfcheninfektion erfolgt meistens von Mensch zu Mensch

Bei einer Tröpfcheninfektion wird der Krankheitserreger über Speichel- oder Schleimtröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen ausgeschieden und kann von einem anderen Menschen eingeatmet werden. Um sich davor zu schützen, empfiehlt das RKI, mindestens anderthalb Meter – besser aber zwei Meter – Abstand von seinen Mitmenschen zu halten – das dürfte in den meisten Fällen auch beim Joggen oder Radfahren machbar sein.

Die Tröpfchenübertragung erfolgt in den meisten Fällen direkt von Mensch zu Mensch, wenn Virus-haltige Tröpfchen an die Schleimhäute der Atemwege gelangen. Möglich ist zudem auch, dass Coronaviren eine ganze Zeit lang auch auf verschiedenen Oberflächen überleben.

Studie: Coronaviren können bis zu drei Stunden in der Luft schweben

Eine Studie, die Forscher im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten, belegte nun jedoch auch, dass Sars-CoV-2 bis zu drei Stunden in Aerosolen überdauern kann. Aerosole sind feste und/oder flüssige Teilchen, die in der Luft schweben – also nicht sofort zu Boden sinken.

Theoretisch wäre daher denkbar, dass jemand den Erreger ausatmet und jemand anderes ein. Auch auf der Kleidung könnte der Virenschauer eines Ausatmers niedergehen. Demnach sei zumindest nicht auszuschließen, dass es möglich ist, sich auch über die Luft anzustecken. Doch dazu geforscht, ob das wirklich passiert, hat bisher noch niemand.

Virologe Drosten: Partikel in der Luft eher eine Frage in Innenräumen

Die Wissenschaftler der Studie schlussfolgern, dass ein Übertragungsweg über Aerosole zwar plausibel sein könnte, es komme jedoch auch darauf an, wie hoch die Viruslast in den Aerosolen ist und ob diese ausreiche, um einen anderen Menschen zu infizieren. Auch dazu gibt es noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse.

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, weist im Podcast „Coronavirus-Update“ des NDR zudem darauf hin, dass sich die Virusmenge, die jemand mit Corona ausatmet, an der frischen Luft schnell verdünnt, etwa durch den Wind. Ob sich Viren auch über Partikel in der Luft verbreiten, sei also eher eine Frage in Innenräumen.

Dennoch gilt: Es gibt auch beim Joggen ein Restrisiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Dieses lässt sich bestmöglich reduzieren, indem man Abstand hält. Auch sollte man sich nicht überanstrengen, da der Körper nach hoher Intensität anfälliger ist. Sport generell stärkt das Immunsystem und hält den Körper fit.

