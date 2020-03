Coronavirus-Ticker: RKI warnt - Spanien meldet 8000 Tote

Die Coronavirus-Pandemie breitet sich weltweit immer weiter aus

breitet sich weltweit immer weiter aus Nach unseren Berechnungen haben sich in Deutschland bisher rund 67.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, rund 15.000 sind wieder genesen, rund 650 starben

In Deutschland registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) rund 4000 neu bestätigte Infektionen an einem Tag

Sachsen hat die Ausgangsbeschränkungen bis zum 20. April verlängert

In Europa sind inzwischen mehr als 27.000 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das sind fast drei Viertel der weltweit gemeldeten Toten

Italien ist mit mehr als 11.500 Coronavirus-Toten das am stärksten betroffene Land der Welt

Spanien meldete mehrere Tage in Folge mehr als 800 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

Berlin. Die Coronavirus-Pandemie scheint sich trotz der in vielen Ländern inzwischen geltenden Kontakt- und Ausgangssperren ungebremst weiter auszubreiten. Weltweit wurden inzwischen fast 800.000 Infektionen nachgewiesen, rund 39.000 Menschen starben. Allein in Europa sind mehr als 27.000 Menschen an den Folgen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben – das sind drei Viertel der weltweit gemeldeten Todesfälle.

Während Europa die meisten Toten zu beklagen hat, melden die Gesundheitsbehörden in den USA mit Abstand die meisten Infektionen – mehr als doppelt so viele wie China offiziell gezählt hat: Bei rund 165.000 Menschen zeigten Tests, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Mehr als 3000 Menschen starben bislang in Amerika an den Folgen.

Während in Deutschland die Zahl der Infizierten weiter steil ansteigt – am Dienstagnachmittag lag sie bei über 67.000 Menschen – liegt die Zahl der Coronavirus-Todesfälle mit 650 deutlich niedriger als in anderen Ländern mit vergleichbaren Infektionszahlen. Das könne daran liegen, dass in Deutschland die Dunkelziffer der Infektionen nicht ganz so hoch sei wie in anderen Ländern, erklärt RKI-Chef Lothar Wieler – weil im Vergleich sehr viele Tests gemacht werden.

Unsere Karte zeigt die Verbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Alle wichtigen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in unserem Newsblog:

Dienstag, 31. März 2020: Coronavirus – Sachsen verlängert Ausgangsbeschränkungen

13.30 Uhr: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Hausbanken aufgefordert, in der Corona-Krise keine zu hohen Anforderungen an Kredite für kleine Unternehmen zu stellen. Jeder Bankmitarbeiter solle wissen, „dass das jetzt eine große, gemeinsame, nationale Anstrengung ist, die notwendig ist, wo jeder gewissermaßen ein bisschen Fünfe gerade sein lassen muss“, sagte der Vizekanzler in München. Die Förderbank KfW werde dafür sorgen, dass Geschäftsbanken, Sparkassen und andere ihren traditionellen Kunden weiter Geld zur Verfügung stellen könnten.

Nach bisherigem Plan gebe die Bundesregierung bei Krediten Garantien bis zu 90 Prozent. „Eine ziemlich große Summe - und die bedeutet auch, dass die Banken, wenn sie ein bisschen ihr Herz über die Hürde werfen, auch in der Lage sind, die Kreditvergabe auf den Weg zu bringen“, sagte Scholz.

13.16 Uhr: Sachsen verlängert die Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise bis 20. April. Das hat das Kabinett in Dresden beschlossen, wie die Regierung nach der Sitzung mitteilte.

13.01 Uhr: Hamburg gibt den Abiturienten mehr Zeit für die Prüfungsvorbereitung. Die Abiturprüfungen starten fünf Tage später und zeitgleich mit Schleswig-Holstein, wie Schulsenator Ties Rabe (SPD)mitteilte. „Der Beginn der schriftlichen Prüfungen soll wie in Schleswig-Holstein auf den 21. April verschoben werden, um den Schülerinnen und Schülern mehr Vorbereitungszeit zu ermöglichen.“ Zudem werden mit Rücksicht auf die gesundheitliche Lage drei Mal so viele Nachschreibetermine angeboten.

Robert-Koch-Institut rechnet mit höherer Sterberate

12.31 Uhr: Das Berliner Robert Koch-Institut rechnet mit einer Erhöhung der Coronavirus-Sterberate in Deutschland. Im Moment liege die Rate bei 0,8 Prozent, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag. „Die Meldungen haben aber einen Zeitverzug. Die Menschen sterben erst nach einem gewissen Krankheitsverlauf“, erläuterte er. „Wir haben jetzt ja auch leider Fälle in Pflege- und Altenheimen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Sterberate damit ansteigen wird.“

Die aus den erfassten Fällen errechnete Sterberate liegt in Deutschland bisher deutlich niedriger als in der Europäischen Union insgesamt mit etwa 7,6 Prozent. Den Grund für die momentan noch moderate Quote sieht Wieler in frühen und vielen Tests. Deshalb seien in Deutschland auch viele leichte Fälle registriert, die nicht zum Tod führten. Bislang liege das Durchschnittsalter der Infizierten bei 47 Jahren, pro Woche würden rund 350.000 Menschen in Deutschland getestet. Mehr sei im Moment mit herkömmlichen Tests nicht möglich, sagte Wieler.

12.27 Uhr: In Spanien ist mit 849 Toten durch das Coronavirus binnen 24 Stunden ein neuer Höchstwert verzeichnet worden. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg damit auf 8189, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Weitere 9222 Menschen infizierten sich neu mit dem Virus. Damit verzeichnet das Land jetzt 94.417 offiziell bestätigte Infektionen.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens assistieren einen Patienten auf einer Intensivstation (ICU) des deutschen Trias i Pujol-Krankenhauses in Barcelona. Foto: Anna Surinyach / dpa

Am Tag zuvor war die Zahl der neuen Todesfälle in Spanien leicht zurückgegangen. Dies hatte die Hoffnung geweckt, das Land könnte den Höhepunkt der Pandemie erreicht haben. Die Zahlen vom Dienstag machten diese Hoffnung aber wieder zunichte. Spanien weist nach Italien die weltweit höchste Zahl an Todesopfern durch die Coronavirus-Pandemie auf. Mehr zur Situation in Spanien erfahren Sie hier .

Zwölfjähriges Mädchen in Belgien nach Coronavirus-Infektion gestorben

12.17 Uhr: In Belgien ist ein zwölfjähriges Mädchen in Folge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. „Das ist ein sehr seltener Fall, aber er erschüttert uns sehr“, sagte der für die Corona-Pandemie zuständige Behördensprecher in Brüssel. Demnach hatte das Kind zuvor drei Tage lang Fieber gehabt. Es ist der erste Corona-Todesfall eines Kindes in Belgien. Lesen Sie auch: So gefährlich ist das Coronavirus für jüngere Menschen

12.01 Uhr: Die Bundesregierung arbeitet bei Corona-Hilfen an Nachbesserungen für mittelständische Unternehmen, um eine Pleitewelle zu verhindern. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, könnten Kredite für mittelständische Firmen mit einer 100-prozentigen Staatshaftung abgesichert werden. Die EU-Kommission müsse diesem Modell allerdings zustimmen, es liefen dazu Gespräche.

11.49 Uhr: Einzelne Abwasserentsorger in Deutschland melden Probleme mit verstopften Pumpen und Kanälen, weil Verbraucher mangels Toilettenpapier Feuchttücher, Küchenpapier, Taschentücher „und andere Behelfsmittel“ als Ersatz benutzen. Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) rief die Verbraucher daher auf, nur Toilettenpapier über die Toilette zu entsorgen - „und sonst nichts!“ Lesen Sie auch diese Kolumne: Immerhin ist Deutschland das Land der sauberen Hintern

Desinfektionsmittel vor Lebensmittelläden und Apotheken gefordert

11.45 Uhr: Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann wünscht sich eine bessere Hygiene in den Läden, die derzeit noch geöffnet haben. „Sinnvoll wäre es, wenn Lebensmittelläden und Apotheken beim Ein- und Ausgang Desinfektionsmittel bereitstellen würden, damit die Kunden vor und nach dem Einkauf ihre Hände desinfizieren können“, sagte Ullmann der „Rheinischen Post.. Er wies darauf hin, dass das Coronavirus durch Schmierinfektion übertragen werden könne.

So waschen Sie die Hände richtig So waschen Sie die Hände richtig

11.35 Uhr: Ein Corona-Infizierter in Schleswig-Holstein hat nach Angaben der Behörden die häusliche Quarantäne verlassen und zu mindestens drei Menschen Kontakt gehabt. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Rendsburg-Eckernförde.. Ob der Mann möglicherweise noch mehr Personen getroffen habe, werde derzeit überprüft. Der Mann war Mitte März aus einem Risikogebiet zurückgekehrt, er kam in häusliche Quarantäne. Er wurde positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Der Quarantäne-Bruch fiel auf, als die Behörden die Kontakte eines anderen Infizierten nachverfolgten, um die Infektionskette zu unterbrechen. Dabei wurde festgestellt, dass der Quarantäne-Brecher Kontakt zu dem anderen Corona-Positiven hatte. Dem Mann droht mindestens ein Bußgeld, möglicherweise auch eine Strafanzeige, sollten weitere Verstöße bekannt werden, sagte die Sprecherin des Kreises.

11.30 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog. Die Entwicklungen der letzten Tage in der Coronavirus-Pandemie finden Sie in unserem vorhergehenden Newsblog.

Das Coronavirus war im Januar in das Bewusstsein der Öffentlichkeit außerhalb von China geraten: Zu Jahresanfang wurden immer mehr Infektionen mit dem neuartigen Virus und der davon ausgelösten Lungenkrankheit in der chinesischen Stadt Wuhan bekannt. Nach und nach stellten internationale Fluggesellschaften ihre Flüge nach China ein.

