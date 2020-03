Sa, 28.03.2020, 09.37 Uhr

In einer einzigartigen Zeremonie hat Papst Franziskus anlässlich der Corona-Krise den Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) vor einem menschenleeren Petersplatz gespendet. Es war das erste Mal, dass ein Papst den Segen außerhalb von Weihnachten oder Ostern erteilte. from Pope Francis