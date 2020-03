Vorsichtiges Aufatmen in China - dramatische Lage in Italien

Do, 19.03.2020, 12.57 Uhr

Erstmals seit Veröffentlichung der offiziellen Statistiken zum Coronavirus in China ist darin kein neuer Fall von Ansteckung innerhalb des Landes registriert worden. Unterdessen starben in dem von der Pandemie am stärksten betroffenen europäischen Land Italien allein von Dienstag auf Mittwoch 475 Menschen.