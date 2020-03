"Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln!"

Mi, 18.03.2020, 19.37 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in einem eindringlichen Appell an die Deutschen gewandt. "Halten Sie sich an die Regeln", erklärte Merkel zu den Vorgaben zur Corona-Krise. Es sei "existenziell", das öffenltiche Leben herunterzufahren.