Coronavirus: Über 7000 Infizierte - mehr Verbote in Deutschland

Das Coronavirus hat drastische Auswirkungen auf Deutschland und die Welt

Mit beispiellosen Einschränkungen des öffentlichen Lebens versuchen Bund und Länder, die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus zu verlangsamen

Schulen, Kitas und Spielplätze werden in allen Bundesländern geschlossen

Auch Geschäfte, die nicht der Versorgung der Bevölkerung dienen sollen geschlossen bleiben

Am Montagabend waren in Deutschland Infektionen bei mehr als 7000 Menschen nachgewiesen. 14 Menschen waren an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben

Das Auswärtige Amt rät von sämtlichen Reisen ins Ausland ab

Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier appellieren an die Vernunft der Bürger

Berlin. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt Europa das „Epizentrum“ der Coronavirus-Pandemie. Auch in Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen: Am Montagabend lag sie bereits über 7000, 14 Menschen waren an den Folgen der Atemwegserkrankung Covid-19 gestorben.

Die Bundesregierung und die Länder versuchen mit drastischen Maßnahmen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um ein mögliches Zusammenbrechen der Gesundheitsversorgung zu verhindern. Das öffentliche Leben wird auf ein Mindestmaß zurückgefahren.

Montag, 16. März: Coronavirus – Bund und Länder einigen sich auf weitreichende Verbote

19.12 Uhr: Das deutsche Pharmaunternehmen CureVac soll von der EU Kredite von „bis zu 80 Millionen Euro“ erhalten, um die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu beschleunigen. Wie die EU-Kommission am Montag weiter mitteilte, soll die finanzielle Unterstützung über ein per EU-Garantie abgesichertes Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) erfolgen. Den Angaben zufolge hat CureVac bereits ein laufendes Entwicklungsprogramm für einen Impfstoff gegen Covid-19 und will klinische Tests im Juni starten.

18.55 Uhr: In den USA haben erste klinische Tests für einen neuen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Wie die US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) am Montag mitteilte, bekam ein erster Versuchsteilnehmer am Montag den neu entwickelten Impfstoff. Insgesamt solle der Test über rund sechs Wochen an 45 gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren laufen.

G7-Staaten wollen in Coronavirus-Krise „tun, was immer nötig ist“

18.43 Uhr: Die G7-Staaten haben im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ein entschlossenes gemeinsames Vorgehen angekündigt. „Wir verpflichten uns zu tun, was immer nötig ist, um eine starke globale Antwort sicherzustellen“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen. Die „Stabilität der Weltwirtschaft“ müsse bewahrt werden. Nötig seien „eine engere Kooperation und eine verstärkte Koordination unserer Bemühungen“.

Daneben könnten auch „nationale Notfallmaßnahmen“ erforderlich sein, heißt es in der Erklärung weiter. Die G7-Staats- und Regierungschefs bezeichneten die Pandemie nach einer Videokonferenz als „menschliche Tragödie und weltweite Gesundheitskrise“, die auch „große Risiken“ für die Weltwirtschaft mit sich bringe.

18.41 Uhr: Um das Coronavirus einzudämmen, sollen die Deutschen keine Urlaubsreisen ins In- und Ausland mehr unternehmen. Kanzlerin Angela Merkel kündigte am Montagabend in Berlin an, es solle keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr für Touristen geben. „Das beinhaltet und bringt mit sich auch, dass es keine Urlaubsreise ins In- und auch keine ins Ausland geben soll.“

Die Maßnahme ist nur ein Teil eines großen Maßnahmenkataloges, um soziale Kontakte erheblich einzuschränken. Vorgesehen ist, eine Vielzahl von Geschäften zu schließen. Gottesdienste sowie Treffen in Vereinen sollen verboten und Spielplätze gesperrt werden. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen allerdings offen bleiben. Lesen Sie hier, wie weit die Einschränkungen reichen, auf die Bund und Länder sich geeinigt haben: Geschäfte, Spielplätze, Kirchen dicht – Das sind die Pläne.

Merkel appellierte an die Bürger, sich an die Auflagen und Regeln zu halten – desto besser könne es gelingen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. „Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat“, sagte sie nach der Sitzung mehrerer Gremien, die sich mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie befasst hatten.

18.17 Uhr: Wir starten an dieser Stelle unseren neuen Newsblog weltweiten Coronavirus-Krise. Vorherige Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus finden sie in unserem alten Newsblog.

(fmg/dpa/afp)