Die London Central Mosque im Regent’s Park. Hier ist es am Donnerstag zu einer Messer-Attacke auf Gemeindemitglieder gekommen.

London/Berlin. In einer Moschee in London ist ein Mensch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Angreifer wurde festgenommen.

Messer-Angriff in Moschee in London –

In einer Moschee in London ist ein Mann von einem Angreifer schwer verletzt worden. Das berichten unter anderem BBC News und Sky News. Der Angreifer konnte festgenommen werden, wie die Metropolitan Police bei Twitter bekanntgab. Tatort war die London Central Mosque am westlichen Rand des Regent’s Park.

