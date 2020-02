Zum Valentinstag: Neues Banksy-Kunstwerk in Bristol aufgetaucht

Der Streetart-Künstler Banksy hat in der britischen Stadt Bristol seine Spuren hinterlassen. Sein Wandbild zeigt ein Mädchen, das mit einer Steinschleuder rote Rosen an eine graue Hauswand schießt.

Bristol. Ein Mädchen schießt rote Rosen an eine Hauswand. Ist das Wandbild eine Liebeserklärung von Streetart-Künstler Banksy zum Valentinstag?

Zum Valentinstag: Neues Banksy-Kunstwerk in Bristol

Am Morgen war die Wandmalerei plötzlich da: In seiner Heimatstadt Bristol hat der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy mal wieder seine Spuren hinterlassen – pünktlich zum Valentinstag. Im Mittelpunkt der Malerei: ein Mädchen, eine Steinschleuder – und viele rote Rosen.

Auf seinem Instagram-Account und seiner Webseite bekannte Banksy sich in der Nacht zu Freitag zu dem Kunstwerk. Am Donnerstag war das über Nacht angebrachte Kunstwerk auf einer grauen Hauswand in der englischen Stadt Bristol aufgetaucht und hatte zunächst Spekulationen über seinen Urheber ausgelöst.

Zum Valentinstag: Banksy schenkt seiner Heimatstadt ein neues Kunstwerk

Zu sehen ist ein Mädchen mit einer Steinschleuder in der Hand, darüber ein riesiger roter Klecks, der sich aus der Nähe als eine Ansammlung von knallroten Rosen entpuppt. Da Banksy aus Bristol stammt, wird das neue Kunstwerk in mehreren Medien wie dem britischen Sender BBC als eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt gesehen – pünktlich zum Valentinstag.

Banksys Identität gibt Rätsel auf. Bekannt ist, dass er Ende der 90er Jahre nach London kam. Einen Namen machte er sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven. Seine Graffiti-Gemälde sind schon in vielen Ländern aufgetaucht – meist überraschend.

Banksy präsentiert "Narbe von Bethlehem" Banksy präsentiert Narbe von Bethlehem

Mit diesen Kunstwerken wurde der Streetart-Künstler Banksy bekannt

Im Dezember 2019 machte Banksy mit einem neuen Werk in Birmingham auf Obdachlosigkeit aufmerksam. Zuvor brachte ein Gemälde mit Affen von Banksy rund 12 Millionen Dollar. Der Künstler kritisierte daraufhin den Kunsthandel nach dem Rekorderlös für sein Bild.

Im Oktober 2019 hatte der Streetart-Künstler weltweit für Aufsehen erregt, als sein Werk „Girl With Balloon“ („Mädchen mit Ballon“) bei einer Auktion von einem im Bilderrahmen versteckten Schredder zerschnitten wurde – unmittelbar nach dem Verkauf für rund 1,2 Millionen Euro. Nun ist das Schredderbild von Banksy dauerhaft in Stuttgart zu sehen.

2010 arbeitete Banksy als Regisseur an dem Dokumentarfilm „Exit through the Gift Shop“, der später für den Oscar nominiert wurde. (dpa/bef)