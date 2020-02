NOAA: Weltweit wärmster Januar in 141-jähriger Messreihe

Washington. Der vorige Monat war der US-Wetterbehörde NOAA zufolge der weltweit wärmste Januar in ihrer 141-jährigen Messreihe. Damit setzt sich ein Trend der Erwärmung aus den vergangenen Jahren fort: Vier der wärmsten Januar-Monate wurden seit 2016 gemessen, wie die Behörde weiter mitteilte. Vergangene Woche hatte der europäische Klimawandeldienst Copernicus bereits erklärt, dass der Januar der wärmste in Europa und ganz knapp auch weltweit seit Beginn der jüngeren Aufzeichnungen im Jahr 1981 gewesen sei. In Deutschland war es nach DWD-Angaben der fünftwärmste Januar seit 1981.