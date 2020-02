Venedig: Karneval mit Touristenflaute - Chance für Spontane

Foto: via www.imago-images.de / imago images / robertharding

Der Karneval in Venedig ist in der Regel ein Touristen-Magnet. 2020 sieht es doch ein wenig anders aus.

Venedig. Eigentlich herrscht zum Karneval stets Überfüllung in Venedig. Doch nach dem Hochwasser ist das anders. Es gibt Last-Minute-Angebote.

Drei Monate ist es her, dass ein Hochwasser Venedig dramatisch beschädigte. Die Fluten sind inzwischen zwar fort, die Schäden beseitigt, doch die Folgen spürt Italiens Touristenhochburg immer noch: Denn ebenjene Touristen bleiben offenbar fort – selbst beim jetzt beginnenden Karneval.

Deshalb hat Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro nun dazu aufgerufen, wieder in die Lagunenstadt zu kommen. Die Zahl der Besucher sei nach der Flut im November gesunken, sagte er am Samstag. Was aber durchaus Vorteile habe.

Venedig: Hotels haben zum Karneval noch Zimmer frei

„Das Schöne an diesem Karneval ist, dass weniger Leute da sind“, so Burgnaro. Man könne noch in letzter Minute ein Hotel buchen. Normalerweise ist das zur Karnevalszeit nicht möglich.

Der Karneval in Venedig begann am Samstagabend mit einem Spektakel auf einem Kanal im Stadtteil Cannaregio. Auf Twitter teilte der Bürgermeister Fotos und Videos der Auftaktveranstaltung und nahm auch noch mal Bezug zum verheerenden Hochwasser.

Diamo ufficialmente al via al #CarnevaleVenezia2020

Una edizione dedicata all’Amore, l’emozione che ci tiene uniti e ci fa avere voglia di vivere anche dopo la tragedia che ha colpito la Città a Novembre. Grazie per l’Am❤re per #Venezia che avete dimostrato da tutto il mondo. pic.twitter.com/mqtkNnk6KP — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 8, 2020

Der Karneval 2020 sei der Liebe gewidmet, schrieb er: „Dem Gefühl, das uns zusammenhält und uns die Freude am Leben erhält, selbst nach der Tragödie, die die Stadt im November getroffen hat. Vielen Dank für die Liebe zu Venedig, die uns die ganze Welt entgegen gebracht hat.“

Das Motto in diesem Jahr lautet „Il Gioco, l’Amore e la Follia“ (Das Spiel, die Liebe und der närrische Spaß). Der Karneval läuft noch bis zum 25. Februar.

Hochwasser traf Venedig gleich mehrfach

Die Flut hatte Mitte November fast das gesamte historische Zentrum der italienischen Unesco-Stadt unter Wasser gesetzt. Immer wieder wurde Venedig von neuen Flutwellen getroffen, so dass zeitweise die höchste Warnstufe ausgerufen werden musste.

Seitdem klagen Hoteliers über weniger Buchungen und Falschinformationen. Die Bilder von dem Hochwasser hätten den Eindruck hinterlassen, Venedig sei zerstört, sagte Brugnaro. „Die Stadt ist komplett wiederhergestellt, sie ist schöner als vorher.“

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Eine Frau trägt ein Kind durch die Wassermassen auf dem überschwemmten Markusplatz. In Venedig hat ein Rekord-Hochwasser massive Schäden angerichtet. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Menschen waten über einen überfluteten Platz in der norditalienischen Stadt. Die Flut erreichte am späten Dienstag einen Höchststand von 187 cm. Foto: Andrea Merola / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Die überflutete Krypta des Markusdoms in Venedig. Das Wasser soll hier auf bis zu 1,10 Meter gestiegen sein. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Arbeiter räumen im Inneren des Markusdoms auf, nachdem das Sakralgebäude von dem Hochwasser überflutet wurde. Foto: Luca Bruno / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Ein Mann steht im Hochwasser auf dem Markusplatz und macht ein Selfie von sich. Der Bürgermeister von Venedig spricht von einer „Katastrophe“, fast das komplette historische Zentrum steht unter Wasser. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Ein Wassertaxi wurde von den Fluten in eine Gasse getrieben. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Eine Frau versucht, ihr Geschäft von Wasser zu befreien. Wissenschaftler warnen seit langem vor den Folgen der Erderwärmung für die Welterbestadt, die in einer Lagune an der Adria liegt. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Menschen spazieren über eine Laufplanke, geschützt vor den Wassermassen auf dem Markusplatz. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Mehrere Fähren im Hafen von Venedig sind teilweise gesunken. Bei dem schweren Hochwasser sind nach Medienberichten womöglich mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Luigi Costantini / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Einsatzkräfte arbeiten auf dem Markusplatz in Venedig gegen das Hochwasser an. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Fast das komplette historische Zentrum der norditalienischen Stadt steht unter Wasser. Foto: Luca Bruno / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Passanten gehen in der Nähe der Rialto-Brücke in Venedig durch das Hochwasser. Foto: Luca Bruno / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Vor der Flut plagte die Stadt das genau gegenteilige Problem: Sie erstickte fast an den Touristenmassen, weswegen Venedig plante, ein „Eintrittsgeld“ für Tagestouristen einzuführen.

