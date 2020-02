Antartkis: Höchste jemals gemessene Temperatur gemessen

Die argentinische Forschungsstation „Esperanza“ hat die höchste Temperatur in der Antarktis gemessen, die jemals gemessen wurde.

Buenos Aires. Forscher haben die höchste jemals gemessene Temperatur in der Antarktis gemessen: 18,3°C. Dort wird der Klimawandel besonders deutlich.

Neuer Temperaturrekord in der Antarktis gemessen – 18,3°C

Dass es in der Antarktis momentan wärmer ist als in hierzulande, ist kaum vorstellbar – aber Realität. Während Deutschland sich für einen Sturm wappnet, wurde am Südpol die höchste Temperatur gemessen, die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen wurde: 18,3°C.

Die Rekordtemperatur zeichnete die argentinische Forschungsstation „Esperanza“ auf, deren Wetterdaten bis zurück ins Jahr 1961 reichen. Auf Twitter postete der argentinische Wetterdienst ein Bild eines Thermometers, das an der Station aufgenommen wurde und die Rekordtemperatur zeigt.

Temperaturrekord in Antarktis auch auf weiterer Station gemessen

Dazu schreibt der Wetterdienst, dass der neue Wert den ursprünglichen Temperaturrekord von 17,5°C bricht, der am 24. März 2015 gemessen wurde. Laut dem Tweet wurde auch in der nahe gelegenen und ebenfalls argentinischen „Marambio“-Station die höchste Temperatur seit 1971 gemessen: 14,1°C.

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015.

Die „Esperanza“-Station liegt auf der antarktischen Halbinsel unterhalb von Südamerika, die „Marambio“-Station auf einer kleinen Insel davor. Die Halbinsel ist einer der Orte auf der Erde, der sich am schnellsten erwärmt – mit rund 3°C in 50 Jahren.

Insgesamt war das Jahr 2019 das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die Prognosen für 2020 sehen nicht beruhigender aus. Forscher sind auch besorgt, weil das Eis in der Arktis und Antarktis immer schneller schmilzt.

