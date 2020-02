Rückruf bei Zeeman: Borsäure in Spielzeug-Schleim gefunden

Kinder lieben Spielzeug-Schleim, vielen Eltern ist die meist chemisch-riechende Masse in knalligen Farben nicht geheuer. Und das nicht zu Unrecht, wie dieser Fall zeigt. Der Textildiscounter Zeeman ruft nun Schleim zurück – wegen Gesundheitsgefahr.

Wie das niederländische Unternehmen verlauten ließ, sei beim „Dinosaur Bouncing Putty“ mit der Artikelnummer 64057 bei Kontrollen ein zu hoher Gehalt an Borsäure aufgefallen. Verkauft wurde der Spielzeug-Schleim im Zeitraum von Juli bis Dezember 2019.

Borsäure in Spielzeug-Schleim kann Vergiftung auslösen

Zeeman ruft diesen Spielzeug-Schleim zurück. Foto: Zeeman / Screenshot zeeman.com

Borsäure kann in Dosen über 100 Milligramm am Tag Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Die Chemikalie kann Hautirritationen, Krämpfe, Durchfall und Erbrechen auslösen. Bereits in der Vergangenheit wurde Borsäure in Spielzeug-Schleim entdeckt. Der Stoff wird verwendet, um die Glibbermaße zäher zu machen.

Rückrufe von Produkten gibt es oft – zuletzt mussten Pharmaunternehmen Medikamente zurückrufen, unter anderem Ibuprofen und Candesartan. Lidl und Edeka riefen vergangene Woche Oregano zurück – wegen Gesundheitsgefahr.

(lhel)