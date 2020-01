Alberto Nisman und sein mysteriöser Tod - ZDFinfo zeigt Dokuserie

Essen. Am 18. Januar 2015 stirbt der argentinische Staatsanwalt Alberto Nisman. Ob es Mord oder Selbstmord war, ist bis heute ungeklärt.

Schon der Vorspann zur ersten Folge wirkt wie der Beginn eines hochklassigen Thrillers. In ruhigen Einstellungen gleitet die Kamera über einen Tatort. Es ist eine Privatwohnung, in der offenbar gerade Spuren gesichert werden.

Dann wird die dramatische Musik leiser. Zu hören ist die Originalaufnahme des Notrufs von Sara Garfunkel, nachdem sie ihren Sohn tot im Badezimmer aufgefunden hat – den bekannten argentinischen Sonderstaatsanwalt Alberto Nisman.

Nur ist das, was wir sehen, keine Fiktion, sondern echt. Alle Bilder und O-Töne sind dokumentarisch, wie auch der Rest des umfangreichen Materials von „Nisman – Tod eines Staatsanwalts“, das der britische Dokumentarfilmer Justin Webster zu einer atemraubenden True-Crime-Story montiert hat.

Nisman-Doku: Breit und detailgetreu

Interviews von Weggefährten, Freunden und Gegnern des bekannten Sonderermittlers, Ausschnitte aus Talkshows und TV-Nachrichten, Zeugenvernehmungen bei Gericht kontrastieren mit warmen, atmosphärisch dichten Stadt- oder Innenraumbesichtigungen. Zeitleisten-Grafiken helfen bei der Orientierung, an welchem Punkt der investigativen Recherche wir uns gerade befinden.

Justin Webster erzählt breit und detailgenau. Er nimmt sich Zeit, sechs Mal 50 Minuten dauert seine großartige Doku-Serie, die für Netflix entstand und die ZDFinfo aus Anlass des fünften Todestages des Staatsanwalts (18. Januar) am Freitagabend bis spät in die Nacht zeigt.

Nismans Tod ist bis heute ungeklärt

In der horizontalen Erzählweise, die wir sonst nur von fiktionalen Serien kennen, macht der Grimme- und Emmy-Preisträger dabei nichts anderes als ein ordentlicher Staatsanwalt: Fakten sammeln, Beteiligte befragen, Informationen einordnen, Schlussfolgerungen ziehen.

Es wirkt, als wollte er mit seinem Film zu Ende bringen, was die argentinischen Behörden ohne Nisman bisher nicht leisten konnten oder wollten: Bis heute konnten die mysteriösen Umstände seines Todes nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft vermutet gar einen Suizid.

Der Fall ist komplex. Und der Tod des Sonderstaatsanwalts nur der vorläufige Endpunkt einer der größten politischen Affären Lateinamerikas, die 1994 mit einem Bombenanschlag auf das jüdische Kulturzentrum AMIA begann und die Gesellschaft bis heute spaltet. Es ist auch der perfekte Stoff für Verschwörungstheorien, hängt an den Ereignissen doch auch ein Strauß geheimer geopolitischer Abkommen zwischen Argentinien, Iran, den USA, Israel sowie deren Geheimdiensten.

Als am 18. Juli 1994 Unbekannte das jüdische Kulturzentrum AMIA in Buenos Aires in die Luft sprengen, ist es das bis dahin schlimmste politische Attentat: 85 Menschen sterben, 200 werden verletzt.

Zehn Jahre lang ermitteln die Ermittler nichts. Dann übernimmt Alberto Nisman als Sonderstaatsanwalt den Fall und klagt fünf Täter an. Obwohl er nachweisen kann, dass die Angeklagten den Wagen für den Sprengstoff organisierten, waren sie vermutlich nur Handlanger.

Webster zeichnet die Ereignisse minutiös nach

Er ermittelt weiter, 15 Jahre lang. Und hätte vor fünf Jahren womöglich seinen Verdacht, dass die iranische Regierung den Anschlag in Auftrag gegeben hatte, erhärten können. Der Termin seiner Präsentation vor dem Kongress, an dem er auch die amtierende Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner der Vertuschung eines geheimen Abkommens mit dem Iran bezichtigen wollte, stand schon fest.

Justin Webster zeichnet die Ereignisse und die Persönlichkeit des toten Sonderstaatsanwalts minutiös nach. Und spitzt seine Ermittlungen auf die eine, brisante Frage zu: Kann es wirklich sein, dass ein ehrgeiziger Ermittler wie Nisman wenige Stunden vor der öffentlichen Offenlegung seiner Untersuchungsergebnisse, sich eine Pistole an den Kopf setzt und selbst erschießt?

• „Nisman – Tod eines Staatsanwalts“ zeigt ZDFinfo am Freitag, den 31. Januar um 20.15 Uhr (alle Folgen sind schon jetzt online in der ZDF-Mediathek abrufbar)