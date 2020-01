Berlin. In Berlin ist der Verdacht auf eine erste Infektion mit dem neuen Coronavirus ausgeräumt worden. Der Test sei negativ ausgefallen, teilte die Gesundheitsverwaltung mit. Zuvor hatte "Bild"-online über den Fall berichtet. Demnach handelte es sich um eine Frau, die gestern nach einer Chinareise mit verdächtigen Symptomen in ein Krankenhaus in Berlin-Wedding gekommen war. Bislang gibt es in Deutschland keinen Fall des neuen Coronavirus, das eine Lungenerkrankung auslösen kann.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder