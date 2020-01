Polen: Baby hat bei Geburt 3,2 Promille Alkohol im Blut und stirbt

In einem Krankenhaus in Polen ist offenbar ein Baby gestorben, bei dem bei der Geburt mehr als 3,2 Promille Alkohol im Blut nachgewiesen wurden. Dies berichten die polnischen Medien „Polsat News“ und „Metro Warszawa“ übereinstimmend.

Die Mutter des Kindes sei am 23. Dezember stark alkoholisiert zur Entbindung in die Klinik von Nowy Dwór Mazowiecki in der Nähe der polnischen Hauptstadt Warschau gekommen und habe den gleichen hohen Alkoholpegel aufgewiesen. Laut Berichten sei es eine natürliche Frühgeburt in der 28. Schwangerschaftswoche gewesen.

3,2 Promille Alkohol im Blut: Neugeborenes wies genetische Defekte auf

Das Neugeborene sei daraufhin zur medizinischen Versorgung nach Warschau gebracht worden. Es habe genetische Defekte davongetragen, die vermutlich mit dem Alkoholkonsum der Mutter zusammenhängen. Nun sei das Kind rund dreieinhalb Wochen nach der Geburt gestorben.

Die 44-Jährige habe sich nach der Geburt selbst entlassen, soll sich mittlerweile aber schuldig bekannt haben. Ihr drohe eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

In Rüsselsheim haben Spaziergänger am Freitag ein Baby – wenige Stunden alt und unterkühlt – in einem Gebüsch gefunden. Die Polizei sucht nun nach den Eltern. (mbr)