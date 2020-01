Do, 16.01.2020, 16.51 Uhr

Wer künftig Organspender sein will, muss dem ausdrücklich zustimmen. Für die so genannte "Entscheidungslösung" sprach sich im Bundestag eine breite Mehrheit aus. Damit ist die "Widerspruchslösung" vom Tisch, nach der jeder ab 16 Jahren ein potentieller Spender gewesen wäre, bis er dem ausdrücklich wiedersprochen hätte. Was halten die Bürger von dieser Entscheidung? AFPTV hat sich auf Berlins Straßen umgehört.