Messerangriff bei Paris: Offenbar ein Toter, mehrere Verletzte

Paris. Nahe Paris hat ein Mann in einem Park mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen. Mindestens ein Mensch wurde dabei getötet.

Südlich von Paris hat ein Mann in einem Park mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Dabei wurde mindestens ein Mensch getötet. Das berichteten mehrere französische Medien am Freitag übereinstimmend. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht.

Mehrere Menschen wurden bei der Attacke am Freitagnachmittag in Villejuif, südlich von Paris, verletzt – einige von ihnen schwer. Die genaue Zahl der Verletzten und der Hintergrund des Vorfalls waren zunächst unklar. Berichten zufolge attackierte der Mann die Menschen wahllos mit dem Messer.

Ein Opfer habe einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, so die Zeitung „Le Parisien“. Der Vorfall habe sich gegen 14 Uhr ereignet.

Messerangriff: Täter ist „neutralisiert“ worden

Nach Informationen des Senders Europe 1, ist der Angreifer von der Polizei getötet worden. Gegenüber der Deutschen Presseagentur bestätigte die Polizei, dass der Täter am Freitagnachmittag „neutralisiert“ worden ist.

Wenn die Sicherheitskräfte in Frankreich von „neutralisieren“ sprechen, meinen sie in der Regel, dass der Täter außer Gefecht gesetzt wurde. Die Polizei empfiehlt den Park Hautes Bruyères in Villejuif zu meiden. (dpa/msb)