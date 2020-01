Trier: Leiche in Kläranlage gefunden - Obduktionsergebnis

Die Kläranlage in Trier. Ein Mitarbeiter fand dort eine Leiche.

Berlin. Ein Mitarbeiter eines Klärwerks in Trier hat einen grausigen Fund gemacht. Er sah den Leichnam eines Mannes im Schlamm liegen.

Trierer Klärwerk: Mitarbeiter findet Leiche in Schlammbecken

Gruselige Entdeckung: Ein Mitarbeiter des Hauptklärwerks in Trier hat am Donnerstag einen Leichnam in einem Schlammbecken der Kläranlage entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter rief umgehend Rettungsdienst und Polizei.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Leiche eines 48-jährigen Mannes aus Trier. Bei der Obduktion wurden keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden als Todesursache gefunden.

Trier: Leiche in Kläranlage – Unfall „sehr wahrscheinlich“

„Die Ermittler der Kriminalpolizei halten einen Unfall für sehr wahrscheinlich“, hieß es im Polizeibericht. Die weiteren Ermittlungen sollen nun Aufschluss darüber geben, warum der alleinstehende Mann das Gelände der Kläranlage aufsuchte.

(afp/cho)