Germany’s next Topmodel: Dann beginnt 15. Staffel mit Heidi Klum

Heidi Klum applaudiert beim Finale der dreizehnten Staffel der Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM).

Unterföhring. ProSieben kündigt an, dass die 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ im Januar starten wird. Die Zuschauer erwarten neue Juroren.

„Germany’s next Topmodel“ – Dann startet die neue Staffel

Am 30. Januar zeigt ProSieben die erste Folge der neuen Staffel von Heidi Klums (46) Erfolgsserie „Germany’s next Topmodel“ (GNTM). Das gab der Sender an Neujahr bekannt. Damit machte sich sich die Moderatorin immer erst im Februar oder März auf die Suche nach einem Nachwuchsmodel. Immer donnerstags um 20.15 Uhr werden die neuen Folgen der mittlerweile 15. Staffel zu sehen sein.

„Aber wer hat das gewisse Etwas? Wer hat das Zeug zu einem Topmodel?“, wird Heidi Klum in der Pressemitteilung des Senders zitiert. Um das herauszufinden, hat sich Klum professionelle Unterstützung geholt.

„Germany’s next Topmodel“: Einige Gast-Juroren stehen bereits fest

Als Gast-Juroren sind unter anderem mit dabei: Topmodel und Schauspielerin Milla Jovovich, die amerikanischen Modedesigner „The Blonds“, Star-Fotograf Rankin, der englische Modedesigner Julien MacDonald, sowie die beiden international gefragten Topmodels Stella Maxwell und Joan Smalls.

„Meine Gast-Coaches werden mit meinen Kandidatinnen arbeiten und sie bei ihren Walks und Shootings unterstützen und verbessern“, so Klum über ihre neuen Juroren. „Sie alle kennen sich in der Model-Branche bestens aus und können meinen Topmodel-Anwärterinnen wertvolle Ratschläge geben. Ich freue mich sehr über ihren Support.“

Im GNTM-Finale der 14. Staffel konnte sich die Kandidatin Simone „Simi“ Kowalski durchsetzen.

GNTM 2019: Darum ist Simone die Gewinnerin GNTM 2019- Darum ist Simone die Gewinnerin

Seit 2006 vergibt Klum einmal jährlich den Titel „Germany’s next Topmodel“ und einen Modelvertrag. Die Kandidatinnen müssen in der Castingshow zuvor mehrere Tests bestehen und Aufträge ergattern.

Erst im November feierte die neue Show von Heidi Klum „Queen of Drags“ auf ProSieben Premiere. (bf)