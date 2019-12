Lawinenabgang in Tirol: Familienvater aus Deutschland stirbt

St. Anton am Arlberg. Bei einem Lawinenabgang in Tirol in Österreich ist ein Familienvater aus Baden-Württemberg gestorben. Der 58-Jährige wurde im freien Gelände von einem Schneebrett erfasst und mehrere Hundert Meter mitgerissen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei mit seiner 58 Jahre alten Frau und seinen zwei Söhnen auf einer Skitour unterwegs gewesen.