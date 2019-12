Philippinen: Tausende an Weihnachten in Notunterkünften

Manila (dpa) – Wegen eines Taifuns sitzen Tausende Menschen auf den Philippinen an Weihnachten in Notunterkünften fest. Das Unwetter habe östlich und zentral gelegenen Provinzen zerstörerische Winde und heftige Regenfälle gebracht, teilte die Wetterbehörde mit. In einigen Ortschaften sei der Strom ausgefallen. Über mögliche Opfer und das Ausmaß der Schäden war zunächst nichts bekannt. Der Inselstaat mit mehr als 100 Millionen Einwohnern ist das einzige Land in Südostasien mit einer mehrheitlich christlichen Bevölkerung.