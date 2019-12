Im Blaumann ist der Samstag am schönsten

Das perfekte Wochenende: Unser Autor Andreas Schweiger verbringt seine Samstage am liebsten mit seinem Sohn und der Arbeit an Haus und Hof.

Samstagfrüh in Salzgitter. Naturgewalten unter sich: Ein Hahn kräht, als gäbe es kein Morgen mehr, der Nachbarhund schlägt an, Anton (5) sitzt frisch aufgewacht kerzengerade und mit wippenden Haaren in seinem Bett. Ich mühe mich als Gegenpol müde und ächzend in eine alte Jeans.

„Papaaaaaa?!“

„Ja?“

„Papa? Wohin gehst du? Raus?“

„Jaha.“

„Arbeiten?“

„Jahaaaaaa.“

„Ich komme mit!“

Anton ist fleischgewordene Entschlossenheit, saust in einer Wolke aus auseinanderfliegenden Schlafanzugteilen im Höllentempo durchs Kinderzimmer, sucht Blaumann, Werkzeuggürtel, Handschuhe, Schutzbrille. „Ich helfe dir“, ruft er fröhlich und ist in einer vibrierenden Stimmung wie kurz vor der Weihnachtsbescherung. Er ist da! Wach! Tatendurstig! Bereit für Abenteuer! So muss ein Samstag sein.

Der Samstag gehört bei uns meistens Haus und Hof

Seit dem wir uns vor Jahren entschieden haben, aufs Land zu ziehen und einen Resthof zu übernehmen, folgen unsere Wochenenden meistens einem festen Rhythmus. Der Samstag gehört Haus und Hof. Das im Kern etwa 300 Jahre alte Gebäude ist wie eine gealterte Hollywood-Diva: Hübsch anzusehen, aber unter der Botox geschwollenen Haut voller Zipperlein und Gebrechen. Der Erhalt erfordert viel handwerkliche Hingabe.

Für mich, der sein erstes Berufsleben im Handwerk verbrachte, ein prima Ausgleich zum journalistischen Alltag. Balken ersetzen, Gefache ausmauern, Zaun erneuern – das alles sind dankbare Aufgaben, die den Kopf anders fordern als im Redaktionsalltag und daher wunderbar freispülen. Allerdings waren das bis zum vorletzten Frühjahr ziemlich einsame Jobs.

Anton nimmt Maß: Bevor der Dachpappenstift ins Holz getrieben wird, muss er zwischen zwei kleinen Fingern Platz finden. Sein Vater mauert derweil in Hintergrund Gefache neu aus. Foto: Andreas Schweiger

Antons drei ältere Brüder hatten zwar Phasen, in denen sie Hämmer schwangen und mit ihrem Spielzeugrasenmähern einen kurzen Sommer lang hinter mir hermähten wie strenge Schwiegermütter, denen nichts recht und akkurat genug ist. Daraus erwuchs allerdings keineswegs ein bleibendes Interesse für handwerkliche Beschäftigung. Das gehört vielmehr Fußball, Lego, Chillen, Fußball, Nintendo Switch, Chillen, Fußball, Hörspielen, Chillen und auch dem Lesen. Falls ich es noch nicht erwähnt habe: Fußball finden sie auch gut.

Das mit dem Kicken gilt auch für Anton – wenn nicht Hammer, Säge, Schraubendreher und Besen locken. Und das nun schon seit gut eineinhalb Jahren. So lange hat es bisher keiner meiner anderen Söhne durchgehalten.

Los ging es bei Anton mit dem stundenlangen Einschlagen von Dachpappennägeln, die besonders große und daher leicht zu treffenden Köpfe haben, in Latten. Anton will zudem mit dem Akkuschrauber bohren, mit dem Schraubendreher arbeiten, sägen, die Motorsäge anwerfen (bis er das schafft, dauert es wohl noch ein paar Jahre...), Mörtel anrühren, mauern und viel, viel mehr. Inzwischen kann er nicht nur ziemlich souverän Nägel einschlagen, sondern auch ohne Ansage das richtige Werkzeug anreichen sowie unaufgefordert sich und seinen Vater während der Arbeit immer wieder mit Gummibärchen und Co. versorgen, die aus für mich völlig unbekannten Quellen stammen. In diesem Punkt ist seine Fürsorge ungewöhnlich ausgeprägt.

Dabei ist Anton ausgesprochen redselig. Nichts, wirklich nichts bleibt unkommentiert; nichts, wirklich nichts bleibt unhinterfragt. Was unterscheidet Schrauben und Nägel? Warum haben manche Sägen große Zähne, andere kleine? Warum nehme ich eine Motorsäge und nicht die Bügelsäge? Wie viel Wasser muss in den Mörtel? Sind nun dreitrilliardenhundert Schrauben im Karton oder 17?

Immer wieder saust der Hammer durch die Luft und trifft den Stift. Schließlich verschwindet er bis zum Kopf im Holz, Anton ist happy. Foto: Andreas Schweiger

Das erfordert Geduld, unendlich viel Geduld sogar, und entschleunigt das eigene Schaffen mitunter geradezu brutal. Die eigenen Zeitpläne sollten daher höchstens grobe Annäherungswerte bleiben – mit viel Platz zum Atmen. Anton will lernen und zwar mit aller Konsequenz. Darauf muss ich mich einlassen, um nicht wieder alleine vor mich hinprokeln zu müssen. Und das will ich ganz bestimmt nicht.

Der Lohn ist die Freude über das gemeinsam Geschaffte

Der Lohn ist die Nähe, die Gemeinsamkeit, die Freude über das Geschaffte, das Beobachten, wie Wissen wächst. Und in manchen Momenten bilde ich mir ein zu hören, wie Antons Synapsen wachsen: plopp, plopp, plopp, plopp – und plopp. Das ist natürlich Quatsch, aber ohne Zweifel geschieht etwas mit dem kleinen Kerl.

So, der Stift ist angesetzt. Nun heißt es, Luft holen, Kräfte sammeln und konzentrieren. Foto: Andreas Schweiger

Anton erfährt seit seinem vierten Lebensjahr, wie erfüllend es sein kann, mit den Händen zu arbeiten. Der Stolz über einen versenkten Nagel, eine gelöste Mutter oder einen mühsam erkämpften Sägeschnitt (ganze Balken durchzusägen schafft er noch nicht) hüpft aus seinen wachen braunen Augen wie die Samen aus herbstreifem Springkraut.

Fahrrad reparieren wird esoterisches Geheimwissen

Mich freut das ungemein, weil ich meine zu beobachten, dass unsere Welt zunehmend verkopft. Das gilt leider auch für viele Kinder und Jugendliche. Einstige Selbstverständlichkeiten wie das Flicken platter Fahrradreifen mutieren zu esoterischem Geheimwissen, für das die Eltern oder die Werkstatt zuständig sind. Viel zu viel wird gekauft; viel zu wenig wird gebastelt, selbst gebaut, repariert oder nach eigenem Geschmack verändert.

Wer einmal in einer selbst zusammengeschraubten Seifenkiste einen Berg hinuntergedüst ist, weiß, was ich meine. Dabei zählt nicht Perfektion, sondern das Funktionieren, der Stolz auf das eigene Werk. Davon profitieren die motorischen Fähigkeiten ebenso wie das Selbstwertgefühl.

Weil viel zu oft nur das Abitur zählt, ist es kein Zufall, dass das Handwerk in etlichen Gewerken unter dem Mangel an Nachwuchs leidet. Dabei bieten die Berufe nicht nur Erfüllung, sondern auch Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Deshalb wäre es für beide Seiten hilfreich, wenn sich die Kammern Gedanken machen würden über Schnupperangebote speziell für Kinder. So, wie es für naturwissenschaftliche Fächer bereits Kinder-Unis gibt. Dabei würde gewiss manche Leidenschaft geweckt und manches Talent entdeckt.

Wir jedenfalls genießen unseren gemeinsamen Arbeitseinsatz in Haus und Hof an vielen Samstagen und zu jeder Jahreszeit. Für Anton und mich beginnt damit ein perfektes Wochenende.