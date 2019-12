Rekordversuch: Der größte Bierkasten-Weihnachtsbaum der Welt

So sah der bisherige Rekordhalter aus: Der Verein „We4kids e.V.“ baute 2018 aus 2728 Getränkekisten den mit 17,88 Metern höchsten Bierkasten-Weihnachtsbaum der Welt in Gera und schaffte so den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.