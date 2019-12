Blankenburg (Harz): Explosion in Mehrfamilienhaus, ein Toter, Dutzende Verletzte

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist ein Mensch gestorben. Rund 25 Menschen wurden verletzt.

Blankenburg. Bei einer Explosion in Blankenburg in Sachsen-Anhalt ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt.

Mindestens ein Mensch ist bei einer Explosion in Blankenburg (Harz) in Sachsen-Anhalt getötet worden, mindestens 25 weitere wurden verletzt. Sechs davon erlitten schwere Verletzungen, 20 weitere leichte. Das bestätigte der Kreisbrandmeister RTL. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr werden“, sagte Polizeisprecher Uwe Becker. Eine angrenzende Kita wurde evakuiert.

Eine Person, die zunächst vermisst wurde, ist inzwischen wieder aufgetaucht. Die Identität des Toten ist dagegen noch unklar. Wie es zu der Detonation kommen konnte, ist noch unklar. Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten, sagte der Kreisbrandmeister zum MDR. Die Statik des Gebäudes werde überprüft. Mehrere Decken und Wände seien beschädigt worden, heißt es weiter.

Dem MDR zufolge sind rund 160 Rettungskräfte vor Ort. Der Kreisbrandmeister habe bestätigt, dass es ein Todesopfer gebe. Mindestens eine weitere Person wird demnach vermisst. Das Gebäude werde evakuiert. Die Schwerverletzten würden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen.

Der Bereich um den Ort der Explosion ist weiträumig abgesperrt worden. Ein Foto zeigt Brandspuren an der Fassade des fünfgeschossigen Hauses. Zur Ursache der Explosion gibt es bislang keine Angaben.

Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

Die Detonation hatte sich um 8.55 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg ereignet, wie die Polizei Magdeburg mitteilte. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Haus aufhielten, ist noch unklar.

Diese Google-Maps-Karte zeigt, wo es in Blankenburg zu der Explosion gekommen ist.

Kita nach Explosion in Nachbarhaus evakuiert

In der Nachbarschaft befinden sich eine Grundschule und eine Kita. Aus dieser seien rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht worden, teilte die Kita auf Anfrage mit. Keines der Kinder wurde verletzt. Zu der Grundschule lagen zunächst keine Angaben vor.

Die Stadt Blankenburg liegt im Landkreis Harz hat rund 20.000 Einwohner. (moi/dpa)