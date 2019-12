Acht Tote bei Brand in einer Plastikfabrik in Bangladesch

Dhaka. Mindestens acht Arbeiter sind bei einem Brand in einer Fabrik für Plastikgeschirr in Bangladesch ums Leben gekommen. Weitere 35 Menschen wurden verletzt, als sie mit Feuerlöschern die Flammen bekämpften, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brauchte demnach zwei Stunden, um den Brand vom Mittwoch in der Fabrik in Keraniganj nahe der Hauptstadt Dhaka unter Kontrolle zu bekommen. In dem einstöckigen Gebäude befanden sich Augenzeugen zufolge fast 150 Menschen, als das Feuer ausbrach.