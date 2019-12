Robbie Williams wünscht sich Nummer-1-Album zu Weihnachten

Hamburg. Popstar Robbie Williams hat ganz konkrete Vorstellungen von einem wunderbaren Weihnachtsgeschenk für ihn. "Ein Nummer-1-Album, das wäre mein perfektes Weihnachtsgeschenk", sagte der Brite im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Dieser Wunsch wurde ihm zumindest in Großbritannien wenige Stunden später direkt erfüllt. Sein Ende November erschienenes Weihnachts-Doppelalbum "The Christmas Present" kletterte dort gestern auf Platz 1 der Charts. In den deutschen Albumcharts liegt der Brite derzeit auf Platz 2.

