Randalierendes Einhorn: Verkleidete Frau wirft Flaschen

Eine Frau im Einhornkostüm randalierte in Mönchengladbach (Symbolbild).

Mönchengladbach. In Mönchengladbach verkleidete sich eine Frau als Einhorn und löste einen Polizeieinsatz aus. Als die Polizei kam, war die Frau nackt.

Eine als Einhorn verkleidete 18-Jährige hat in Mönchengladbach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die junge Frau mit lila Haaren soll in ihrem Einhornkostüm Flaschen auf vorbeifahrende Autos geworfen haben, teilte die Polizei Mönchengladbach mit.

Zahlreiche Notrufe seien gegen Samstagmittag bei der Polizei eingegangen, unter anderem berichteten Bürger davon, wie die Frau einen Kanaldecke ausgehoben habe. Als die Beamten anrückten, hatte sich die junge Frau ihres Kostüms entledigt.

Als Einhorn verkleidet: Frau stand wohl unter Drogen

Doch nicht nur das: Die 18-Jährige saß splitternackt in einem Linienbus. „Das „Einhorn“ stand offensichtlich unter dem Einfluss von starken Drogen“, schreibt die Polizei. Zur Ausnüchterung wurde die Frau in ein psychatrisches Krankenhaus gebracht.

