Bambi: Frank Elstner bewegt mit rührendem Auftritt

Manche wissen bereits, dass sie am Ende des Abends die Auszeichnung in den Händen halten werden: Rapperin Shirin David zum Beispiel oder Schwimmer Florian Wellbrock. Am Donnerstagabend startet die Gala in Baden-Baden.

Er hat erst vor wenigen Monaten ein Talk-Format für YouTube entwickelt, spricht dort mit Stars wie Helene Fischer. Aber Frank Elstner ist kein Newcomer – schon Klassiker wie „Wetten, dass...?“ entstammten seiner Fantasie. Beim „Bambi“ ist Elstner nun mit dem Preis fürs Lebenswerk ausgezeichnet worden. Von seinem Moderations-Kollegen Thomas Gottschalk.

„Ich bin platt“, sagte Elstner, der in Baden-Baden lebt, wo der Preis auch am Donnerstagabend verliehen wird. Gottschalk sagte: „Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ.“„Wenn ich auch ein klein bisschen zittere – Sie haben ja in der Zwischenzeit gehört, dass ich da so ‘ne kleine Krankheit bekommen habe – solang die mich auf ‘ne Bühne führt, wo ich Bambis kriege, ist sie mir schnurzegal“, sagte Elstner, der Ende April öffentlich gemacht hatte, dass er an Parkinson erkrankt ist.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Kaum zu erkennen: Der Showmaster sitzt während einer Sendung für „Radio Luxemburg" mit Kopfhörern an seinem Arbeitsplatz vor dem Mikrofon. Der Österreicher war zwischen 1964 bis 1983 dort tätig. Wir zeigen Bilder seiner Karriere.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Bei so viel Arbeit musste Elstner auch mal entspannen, so wie hier, rauchend und zeitungslesend im Bademantel auf seinem Bett.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Frank Elstner wirkt nicht nur vor der Kamera souverän, sondern auch bei der Präsentation der heimischen Spielzeugsammlung.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Der am 19. April 1942 geborene Elstner wechselte im Laufe seiner Kariere vom Radio zum Fernsehen. Diese Aufnahme zeigt ihn am 23. August 1971 in der Grugahalle in Essen als Moderator der Fernsehshow „Spectaculum 72" – eine Show zugunsten des Weltkinderhilfswerkes der UNICEF.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Frank Elstner als Spielleiter der Fernsehshow „Die Montagsmaler" in den 1970er Jahren. Wie viele andere Shows hatte Elstner das Format selbst konzipiert.



Die Karriere Frank Elstners in Bildern In „Die Montagsmaler" ging es ums schnelle Raten – und das über 20 Jahre lang. Elstner moderierte von 1974 bis 1979, ehe Reinhard Mey und später Sigi Harreis (r.) seinen Posten übernahmen. 22 Jahre nach der bislang letzten Ausgabe kehrt die Show Ende August 2018 wieder zurück – mit Moderator Guido Cantz.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern 1981 erfand der in Linz geborene Showmaster die beliebte Fernsehshow „Wetten, dass...?". Sie gilt bis heute als die erfolgreichste Fernsehshow Europas.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Kaum ein Star kam im Laufe der vielen Jahre nicht zu „Wetten, dass..?". Im Mai 1983 begrüßte Elstner in Saarbrücken unter anderem die Schauspielerin Ingrid Steeger.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Elstner moderierte „Wetten, dass..?" von 1981 bis 1987. Thomas Gottschalk (l.) und Wolfgang Lippert (Mitte) waren neben Markus Lanz seine Nachfolger.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Frank Elstner mit der Sängerin Nicole in der Sendung „Menschen 82".



Die Karriere Frank Elstners in Bildern Noch so ein Format, das Elstner Deutschland berühmt machte, auch wenn es ausnahmsweise nicht von ihm erfunden wurde: „Jeopardy" moderierte er für RTL über 500 Mal.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Außerdem war Elstner immer für einen Spaß zu haben – und offenbar auch ein feiner Mensch. Thomas Gottschalk sagte, Elstner sei der netteste Mensch, der ihm im Showgeschäft je begegnet sei.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Frank Elstner im Jahr 2008 als Moderator der ARD-Wissenschaftssendung „Die große Show der Naturwunder". Auch abseits der Showformate beschäftigt sich Elstner mit Tieren – als Produzent und Macher von Tierfilmen.

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Frank Elstner im Dezember 2016 während der Aufzeichnung zur 500. Latenight-Show im Südwestrundfunk (SWR).

Die Karriere Frank Elstners in Bildern Frank Elstner und seine Frau Britta im März 2017. Für den Fernsehmacher ist es bereits die dritte Ehe.

Bambi 2019: Max Giesinger gewinnt Publikumspreis – Shirin David begeistert mit Kleid

In einem Voting konnte das Publikum live am Abend den Gewinner der Publikumspreis wählen. Dabei setzte sich der Sänger Max Giesinger vor Lena Meyer-Landrut und Nico Santos durch. Als Shootingstar wurde Shirin David ausgezeichnet, die auch mit ihrem Kleid für Aufsehen sorgte.

Das waren die Preisträger beim Bambi 2019:

Lebenswerk: Frank Elstner

Legende: Simply Red

Charity: Königin Mathilde von Belgien

Ehrenpreis der Jury: Uschi Glas, Gaby Dohm und Michaela May

Millennium: Europa (entgegengenommen von Erasmus-Studenten aus verschiedenen EU-Ländern)

Stille Helden: Andrea Riedmann und Anette Hrdlitschka für ihren Verein Kleine Helden

Mut: Nadia Murad

Musik National: Sarah Connor

Sport: Leichtathlet Niklas Kaul und Schwimmer Florian Wellbrock

Schauspiel International: Naomi Watts

Schauspielerin National: Luise Heyer

Schauspieler National: Bjarne Mädel

Film National: „Das perfekte Geheimnis“

Shootingstar: Shirin David

Publikums-Bambi: Max Giesinger

Unsere Erde: Willie Smits

Unsere Zukunft: 72-Stunden-Aktion

Commedy: Chris Tall

Bambi 2019 ist Abend der starken Frauen

Ansonsten sollte es ein Abend der starken Frauen werden: Bei der 71. Bambi-Verleihung waren es vor allem die weiblichen Stars, die ausgezeichnet wurden und auf dem roten Teppich für die Fotografen posieren – von der Rapperin bis zur Königlichen Hoheit.

Auch drei deutsche Schauspielerinnen sollten bei der Gala im Festspielhaus in Baden-Baden quasi gemeinschaftlich geehrt werden: Gaby Dohm, Michaela May und Uschi Glas wurde der Ehrenpreis der Jury zugesprochen– für ihre schauspielerischen Leistungen und ihre Rollen, in denen sie starke Frauen verkörperten, wie die Jury begründet. „Ihr seid drei absolute Knallerfrauen“, sagte Laudator Wayne Carpendale bei der Gala.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung In Baden-Baden wurde der Bambi verliehen – den fürs Lebenswerk bekam Frank Elstner, hier mit Thomas Gottschalk und Kai Pflaume.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Thomas Gottschalk mit Partnerin Karina Mroß.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Sarah Connor überzeugte stimmlich.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Shirin David rappt und ist Influencerin.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Ein US-Star darf nicht fehlen. Naomi Watts ist es beim Bambi.



Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Lena Meyer-Landruth kam auch.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Dieter Hermann und Uschi Glas posieren auf dem roten Teppich.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Rea Garvey mit Frau Josephine sowie Michael Schulte mit Partnerin Katharina.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Schauspierler-Treffen: Jella Haase (von links), Jessica Schwarz, Elyas M'Barek und Lena Schoemann.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Kennt sich aus mit großen Auftritten: Sylvie Meis.



Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Cherno Jobatey feierte auch mit.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Jochen Schropp am Festspielhaus Baden-Baden.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Gewinnerin Luise Heyer freut sich mit einem Gast.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Model Eva Padberg mit Ricardo Simonetti, der bald ein Kinderbuch veröffentlicht.

Bambi- So kamen die Stars zur Verleihung Victoria Swarowski im Funkelkleid.

Für Glas ist es bereits der dritte Bambi – den ersten bekam sie vor genau 50 Jahren, 1969 als beliebteste deutsche Schauspielerin. Neben Elstner gehört sie damit zu den ältesten ausgezeichneten – und sicher bekanntesten Persönlichkeiten des Abends.

Ursula von der Leyen findet das Motto super

Starke Frauen – das sei ein schönes Motto und ein starkes Signal, sagte die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Stargast ist an diesem Abend ebenfalls eine Frau: Naomi Watts („King Kong“) war für den Preis in der Kategorie Schauspiel International angekündigt. Die Hollywood-Schauspielerin lief in einem hauchzarten weißen Kleid über den Teppich.

TV-Moderator Frank Elstner ist an Parkinson erkrankt TV-Moderator Frank Elstner ist an Parkinson erkrankt

Ein ähnliches Kleid trug auch Sängerin Lena Meyer-Landrut. Sie freue sich besonders auf ein „komplettes Klassentreffen“, erzählte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Dass man wahrscheinlich 100 Leute treffen wird, die man Monate oder auch Jahre nicht getroffen hat.“

Die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ ist bei der 71. Bambi-Verleihung am Donnerstagabend als bester nationaler Film ausgezeichnet worden. Filmproduzentin Lena Schömann und die Schauspieler Florian David Fitz, Jessica Schwarz, Elyas M’Barek und Jella Haase nahmen den Preis auf der Bühne im Festspielhaus in Baden-Baden entgegen.

Zuvor wurde bereits die Schauspielerin Luise Heyer in der Kategorie Schauspielerin National mit einem Bambi geehrt - unter anderem für ihre Rolle in der Tragikomödie „Der Junge muss an die frische Luft“.

Sarah Connor begeisterte mit dem Skandal-Song „Vincent“. Später gab es dann auch noch einen Preis als beste Musikerin National. Rapperin und Influencerin Shirin David, Leichtathlet Niklas Kaul sowie Schwimmer Florian Wellbrock gehörten ebenfalls zu den prominenten Teilnehmern der Verleihung.

Sonderpreis für Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad

Die belgische Königin Mathilde sollte für ihr soziales Engagement ausgezeichnet werden. Die studierte Psychologin setzt sich unter anderem für die Rechte von Frauen und Kindern und gegen Armut ein. Für einen Sonderpreis hatte das Komitee die irakischen Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad auserkoren, die für ihr Engagement bereits mit dem Friedensnobelpreis 2018 ausgezeichnet wurde.

Sie erhielt die Trophäe in der Kategorie Mut. Die Jesidin Murad hatte Versklavung und sexuellen Missbrauch durch die Terrormiliz IS überlebt. Murad sagte, sie habe in den vergangenen Jahren einige Preise bekommen, inklusive des Friedensnobelpreises. „Der größte Preis wäre aber, dass der IS endlich besiegt und vor Gericht gestellt würde“, sagte die Nobelpreisträgerin Murad. Jesiden hätten auch heute noch keine Chance, nach Hause zurückzukehren und in Würde zu leben.

Die weiteren Preisträger werden im Laufe des Donnerstagabend verkündet. In den nationalen Film- und Fernsehkategorien entscheidet eine Jury, wer am Ende ein goldenes Reh in der Hand halten wird. Nominiert sind etwa Uwe Ochsenknecht, Alexandra Maria Lara, Jella Haase, Luise Heyer und Bjarne Mädel.

Bambi-Verleihung in der ARD übertragen

Die 71. Ausgabe der jährlichen Bambi-Verleihung lief Donnerstagabend live im Ersten. Der Verlag Burda verleiht die Rehkitz-Trophäe jährlich seit 1948.

Auch im vergangen Jahr lockte die Bambi-Verleihung zahlreiche Stars nach Deutschland, etwa die Film-Diven Penelope Cruz und Sophia Loren. Auch Star-Fußballer Franck Ribéry sollte 2018 einen Bambi bekommen, ihm wurde der Preis jedoch aberkannt, weil er zuvor einen Journalisten attackiert hatte. Über seinen Kampf gegen Parkinson sprach Frank Elstner im April mit Markus Lanz ausführlich. (lhel/ac/dpa)