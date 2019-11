Thedinghausen im Landkreis Verden: Dort gab es nach einem Beben am Mittwochabend einen weiteren Erdstoß in der Nacht zu Donnerstag.

Verden. Mit der Stärke 3,0 hat am Abend im Landkreis Verden die Erde gebebt. Wenige Stunden später wurden die Menschen erneut aufgeschreckt.

Erdstoß in Niedersachsen – Nachbeben in der Nacht

Doppelter Schreck in Niedersachsen: Nach einem abendlichen Beben der Stärke 3,0 hat die Erde im Landkreis Verden in der Nacht zu Donnerstag erneut gebebt. Mit einer Stärke von 3,1 war der zweite Erdstoß ähnlich stark wie der erste. Noch einmal gingen bei Polizei und Rettungsleitstellen in der Region südöstlich von Bremen etwa 30 Anrufe ein, wie die Polizei mitteilte.

Verletzte wurden nach beiden Erdbeben nicht gemeldet, ein Anrufer meldete nach dem ersten Beben Schäden an seinem Haus. Es ereignete sich nach Angaben des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover (LBEG) um 18:28 Uhr. Das LBEG geht derzeit von einer Magnitude von etwa 3,0 aus. Sichere Daten sollen im Lauf des Donnerstag verfügbar sein.

Erdbeben sind in Niedersachsen nicht ungewöhnlich. Im August 2018 bebte die Erde im Landkreis Nienburg südlich von Bremen ebenfalls mit einer Stärke von 3,0. Nur wenige Tage später wurde im sächsischen Vogtland ein Beben der Stärke 3,4 gemessen. Und im südlichen Bayern waren kürzlich gar Ausläufer eines Bebens der Stärke 3,9 zu spüren. (küp/dpa)