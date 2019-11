Warnung in Frankreich: Angespülte Kokain-Päckchen am Strand

Rennes. In Frankreich wird vor Kokain-Päckchen gewarnt, die an Strände der Atlantikküste gespült werden. Das in Plastik eingepackte Rauschgift sei extrem gefährlich, da es sehr rein sei, sagte der Staatsanwalt der westfranzösischen Stadt Rennes, Philippe Astruc, dem Nachrichtensender BFMTV. Es dürfe auf keinen Fall konsumiert werden. Wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, wurden bisher Päckchen mit einem Gesamtgewicht von über 1000 Kilo gefunden. Die ersten Funde habe es bereits Mitte des vergangenen Monats gegeben.