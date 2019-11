Chihuahua‎ fährt alleine Zug - Hundehalter im Taxi hinterher

Bei einer kurzen Raucherpause fuhr der Zug ohne die Urlauber ab – in der Bahn wartete aber noch ihr Hund.

Ein großer Schreck, eine aufregende Fahrt und ein glückliches Ende: Ein Chihuahua‎ ist in Sachsen-Anhalt etliche Kilometer allein mit dem Zug gefahren. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war ein Paar aus Ungarn mit einem kleinen Hund in einem Regionalexpress auf dem Weg nach Magdeburg.

Als der Zug am Sonntagabend kurz in Dessau hielt, stieg das Paar aus, um eine Zigarette zu rauchen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Doch der Zug fuhr wieder los – mit dem Hund und dem Gepäck.

Eine Stunde Taxifahrt

Das völlig aufgelöste Paar informierte die Bahn und fuhr kurzentschlossen mit dem Taxi hinterher. Wie die Sprecherin sagte, dauert eine Autofahrt von Dessau in die Landeshauptstadt etwa eine Stunde.

„Doch was macht man nicht alles für seinen Hund?“, sagte sie. Unklar blieb zunächst, ob der Hund seine Fahrt im Zug womöglich entspannt in einer Tasche verbracht hat.

Freudentränen beim Wiedersehen

Auf dem Bahnhof in Magdeburg gab es dann das Happy End: Bundespolizisten übergaben den Hundehaltern ihren kleinen Vierbeiner. Mit Freudentränen in den Augen hätten der Mann und die Frau mit ihrem Hund ihre Reise in Deutschland fortgesetzt. dpa