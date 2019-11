Kabelbinder-Angriffe: Mehrere Festnahmen beim Karneval

Zum Auftakt der Karnevalssession ist es in Köln zu mehreren An- und Übergriffen gekommen. Es habe am Montag sieben Festnahmen und 82 Platzverweise gegeben, rund 30 Personen seien in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei nach Abschluss der Feierlichkeiten mit. Ein bislang unbekannter Täter soll mehreren Menschen von hinten Kabelbinder um den Hals gelegt und in mindestens einem Fall zugezogen haben.

Der betroffene 22-Jährige habe ein Sanitätszelt aufgesucht. Die Schlinge war so fest zugezogen worden, dass die Durchblutung des Kopfes eingeschränkt wurde, erklärte der behandelnde Arzt. Die Polizei sprach von einer ernstzunehmenden Straftat, die als versuchtes Tötungsdelikt gewertet werden kann. Es gebe Hinweise auf drei weitere Fälle, in denen feiernden Jecken von hinten Kabelbinder um ihre Hälse gelegt worden seien – ohne dass sie anschließend zugezogen worden wären.

Karneval: Mindestens 48 Strafanzeigen gestellt – Polizei wagt noch keine Bewertung

Insgesamt wurden in Köln am 11.11., dem traditionellen Start der Karnevalszeit, 48 Strafanzeigen gestellt, 29 davon wegen Körperletzung und sechs wegen gefährlicher Körperverletzung. Es gab vier Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Eine Passantin, die offenbar keine Karnevalistin war, wurde von der Stadtbahn erfasst und schwer verletzt.

Die Behörde ermittelt in diesen Fällen und bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, sich bei der Kölner Polizei zu melden. Daher sei zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht davon auszugehen, dass ihre Karnevalsbilanz bereits vollständig sei, so die Polizei. Eine Bewertung des Montagstages wollte die Behörde, die mit rund 1000 Kräften im Einsatz war, daher noch nicht abgeben.