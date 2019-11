Asylantrag abgelehnt: Clan-Chef Miri wird abgeschoben

Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg entschieden hat, erhält das illegal nach Deutschland gereiste führende Mitglied des libanesischen Miri-Clans in Deutschland kein Asyl. Dies teilte der Anwalt des Mannes am Freitag in Bremen mit.

„Am heutigen Tag wurde der Asylantrag von Ibrahim Miri als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Auch der Antrag auf die Feststellung von Abschiebeverboten wurde abgelehnt. Damit hat das Bundesamt eine neue Abschiebungsandrohung verbunden“, so Anwalt Albert Timmer. Der Bescheid sei am Freitag von einem Boten des Bundesamtes in die Kanzlei gebracht worden.

Horst Seehofer: Abschiebung wird bereits vorbereitet

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich am Freitagmittag zu dem Urteil geäußert. Demnach bereiten die Behörden bereits die Abschiebung Miris vor. Dieser könne allerdings noch Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Das Urteil sei zudem Anlass einer Debatte im Bundestag am heutigen Nachmittag.

Der wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Straftäter hatte Ende Oktober in Bremen Asyl beantragt – obwohl er im Juli aus Deutschland abgeschoben worden war . Zum Zeitpunkt der Abschiebung war das Clanmitglied bereits seit vielen Jahre lang ausreisepflichtig. Der Mann war in Bremen festgenommen worden , ein Amtsgericht ordnete Abschiebehaft bis zum 2. Dezember an. Die Rückkehr des Mannes sorgte bundesweit für Aufsehen. (dpa/lhel)