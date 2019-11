Mann vor U-Bahn gestoßen – neuer Verdächtiger festgenommen

Drama in der U-Bahnstation Kottbusser Tor: Nach dem Tod eines Mannes auf den Schienen der U8 sperren Beamte die Zugänge ab.

Berlin. In Berlin wurde ein Mann vor eine U-Bahn gestoßen und getötet. Ein Verdächtiger wurde freigelassen, ein weiterer Mann festgenommen.

Nach dem tödlichen Vorfall am U-Bahnhof Kottbusser Tor, bei dem ein Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen wurde, wurde der erste Tatverdächtige nun wieder freigelassen. Die Polizei hat in der Zwischenzeit einen weiteren Mann festgenommen.

Laut Angaben der „Bild“ handele es sich bei dem Festgenommenen um einen 26-jährigen Marokkaner. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Zuvor war bereits ein 30-jähriger Mann in Eberswalde nordöstlich von Berlin festgenommen worden. Man habe jedoch keine dringenden Tatverdacht feststellen können, wie der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Samstag erklärte.

Kein dringender Tatverdacht bei erstem Festgenommenen

Es hätten sich Widersprüche bei den Zeugenaussagen, etwa was Zeitangaben betrifft, ergeben. Zudem sei das Videomaterial, was den mutmaßlichen Täter zeigen soll, von schlechter Qualität. Der Mann wurde wieder freigelassen.

Die weiteren Ermittlungen und Videoauswertungen konnten heute - insbesondere aufgrund aufgetretener Widersprüche in den Zeugenaussagen - den Tatverdacht nicht erhärten. Der Beschuldigte wird deshalb heute von der StA entlassen. Es besteht derzeit kein dringender Tatverdacht. — GenStA Berlin (@GStABerlin) November 2, 2019

Der Vorfall hatte sich in der Nacht zu Mittwoch am U-Bahnhof Kottbusser Tor im Berliner Stadtteil Kreuzberg ereignet. Das Opfer, ein 30-jähriger Iraner, wurde vor einen einfahrenden Zug der U-Bahn-Linie U8 gestoßen und dabei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.

Opfer war wegen Drogendelikten polizeibekannt

Die Polizei geht davon aus, dass dem verheerenden Stoß auf die Bahngleise ein Streit vorangegangen ist. „Es haben sich Hinweise verdichtet, dass ein Drogengeschäft der Tat zugrunde gelegen haben könnte“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Opfer war wegen Drogendelikten polizeibekannt. Das Kottbusser Tor gilt als Drogenumschlagplatz. In dem U-Bahnhof halten sich öfter Gruppen von Konsumenten auf.

Über das Opfer ist bislang lediglich das Alter bekannt sowie dass es sich um einen in Berlin lebenden Iraner handelt. Zur Identität der anderen beteiligten Personen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der oder die Täter konnten zunächst entkommen. Der genaue Tathergang ist noch unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aber inzwischen von einem Stoß aus.

Tot in Bahnstation – Mann überrollt: Identität unklar

Fest steht, dass der Mann in Begleitung eines Rollstuhlfahrers war und es ein Handgemenge gab, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Ob sich die Personengruppe kannte oder es sich um eine zufällige Begegnung handelte, ist noch unklar. Nach Informationen der Zeitung sind Tat, Täter und Opfer auf einem Video zu sehen.

Das Opfer war zwischen Bahnsteigkante und der einfahrenden U-Bahn eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift worden. Alle beteiligten Personen sind szenebekannt. Was der Hintergrund des Streits war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bundesweit sorgen Angriffe auf Bahnhöfen immer wieder für Entsetzen. 2016 starb in Berlin eine 20-Jährige, nachdem sie von einem psychisch kranken Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden war. Im Juli dieses Jahres wurde ein achtjähriger Junge im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und getötet.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde heute Nacht ein Mann im U-Bhf. #KottbusserTor vor einen einfahrenden Zug gestoßen und kam ums Leben. Die 4. Mordkommission unseres #LKA hat die Ermittungen aufgenommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 30, 2019

Aufgrund der Ermittlungsarbeiten war der Bahnverkehr deutlich eingeschränkt, auf der Linie U8 kam es zu deutlichen Verzögerungen. Der Fahrer des Zuges, der den Mann überrollt hatte, wurde von Seelsorgern betreut.

Mann vor Zug gestoßen: Immer wieder ähnliche Fälle

Erst vor wenigen Monaten hatte ein ähnlicher Fall in Frankfurt für Entsetzen gesorgt. Eine Mutter und ihr Kind wurden von einem Mann vor einen ICE gestoßen, das Kind starb – der Verdächtige kam in die Psychiatrie. Nach dem Unglück folgte eine Debatte über Sicherheit an Bahnhöfen.

Auch in die Psychiatrie kam ein Mann, der in Voerde eine vergleichbare Tat begangen haben soll. In Hannover hatte kürzlich eine Gruppe von Männern einen 17-Jährigen verprügelt und auf Gleise geschubst. (dpa/ses)