In diesem Lkw-Container in England sind 39 Leichen entdeckt worden.

Grays. In einem Container in Großbritannien sind 39 Tote gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun, ob Schleuser hinter dem Vorfall stecken.

39 Leichen in Lkw: Opfer waren Chinesen – Fahrer in Haft

Grausame Entdeckung in Großbritannien: 39 Leichen sind in einem Container eines Lkw östlich von London in der Grafschaft Essex entdeckt worden. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um 38 Erwachsene und einen Teenager.

Laut des britischen „Guardian“ geht aus Berichten belgischer Ermittler hervor, dass es sich bei den Opfern um chinesische Staatsbürger handelt. Die belgischen Behörden arbeiten eng mit den lokalen zusammen. Ermittelt wird wegen Mordes.

Ambulanzfahrer hatten am frühen Mittwochmorgen um 1.40 Uhr die Polizei zu einem Gewerbegebiet in Grays gerufen, einer Stadt rund 30 Kilometer von London entfernt. Dort, im Waterglade Industrial Park, stand der rote Lkw mit bulgarischen Kennzeichen. Der Ort liegt an der Themse und in der Nähe von Fährverbindungen.

Lkw mit Leichen entdeckt – Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Die Polizei nahm einen 25 Jahre alten Mann aus Nordirland als Tatverdächtigen fest. „Wir glauben, dass der Lastwagen aus Bulgarien kommt“, teilte ein Sprecher mit. Das Fahrzeug sei am Sonnabend mit der Fähre über den Hafen Holyhead in Wales nach Großbritannien gekommen.

Nach dem Fund sind die Eltern des Fahrers Medienberichten zufolge nach England geflogen, um ihren Sohn zu unterstützen. Die Familie lebt im britischen Nordirland.

Nachbarn der Eltern zeigten sich überrascht von der Festnahme, wie der „Belfast Telegraph“ am Donnerstag berichtete. Die Familie sei angesehen im Dorf Laurelvale und der 25-Jährige habe alle paar Wochen seine Eltern besucht.

Großbritannien: Leichen in Lkw-Container gefunden – Das Wichtigste in Kürze:

In England sind fast 40 Tote in einem Lkw-Container gefunden worden

Vermutlich handelt es sich um Flüchtlinge, die ins Land eingeschleust wurden

Ein 25-Jähriger wurde festgenommen

In Nordirland, dem Heimatland des Lkw-Fahrers, gab es Durchsuchungen

In einem weiteren Transporter fand die Polizei wohl neun Migranten, die noch lebten

Das bulgarische Außenministerium konnte bisher nicht bestätigen, dass der Laster seine Fahrt in Bulgarien begann. „Wir überprüfen noch die Informationen, die in britischen Medien veröffentlicht wurden, und kontaktieren die Behörden“, sagte eine Sprecherin. Die bulgarische Botschaft in London kündigte an, mit den britischen Behörden zusammenzuarbeiten.

Nur Stunden später entdeckte die britische Polizei in der Nähe von London einen weiteren Lkw. In dem gekühlten Transporter befanden sich laut Sky News neun Migranten – alle am Leben, wie die Polizei mitteilte.

Britischen Medienberichten zufolge wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht - dem Herkunftsland des Lastwagenfahrers. Von einem Zusammenhang mit dem Fall sei stark auszugehen, hieß es.

39 Tote in Lkw: Ermittlungen könnten sich lange hinziehen

Der Lkw war in einem Industriepark abgestellt. Foto: Stefan Rousseau / dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge führte die Route des ersten Lkw zunächst nach Irland. Die Leichen werden derzeit obduziert. „Ich vermute, das könnte ein langwieriger Prozess werden“, sagte ein Polizist.

In dem Fall deutet vieles auf Schlepperkriminalität hin, offiziell bestätigt ist das bislang nicht. Zahlreiche Flüchtlinge versuchen seit Jahren, heimlich nach Großbritannien zu kommen. Oft verstecken sie sich dabei in Lkw.

Immer wieder gibt es spektakuläre Fälle von Menschenschmuggel mit dem Ziel Europa. Im Februar 2017 waren 69 Migranten in Libyen vier Tage lang in einem Container eingepfercht. 13 von ihnen kamen ums Leben, unter ihnen ein 13 Jahre altes Mädchen und ein 14-jähriger Junge.

Premierminister Boris Johnson schrieb auf Twitter, er sei „entsetzt“. Innenministerin Priti Patel teilte mit: „Ich bin geschockt und traurig über diesen äußerst tragischen Vorfall in Grays.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich tief erschüttert. „Unsere Entschlossenheit muss sich gegen diejenigen richten, die solche Transporte organisieren und durchführen“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Shocked & saddened by this utterly tragic incident in Grays. Essex Police has arrested an individual and we must give them the space to conduct their investigations. — Priti Patel MP (@patel4witham) October 23, 2019

Merkel spricht Angehörigen Beileid aus

Viele Fragen bleiben zunächst offen. Der Scania-Laster brauchte nach seiner Ankunft im Hafen Holyhead nur sechs, maximal sieben Stunden für die Fahrt bis zum Gewerbegebiet in Grays. Dort parken Lkw oft nachts. Wo war das Fahrzeug in den vergangenen vier Tagen gewesen? Wie lange stand es im Waterglade Industrial Park? Welche Route hatte es zuvor von – höchstwahrscheinlich – Bulgarien aus genommen?

Andere Fragen, die die stellvertretende Polizeichefin von Essex, Pippa Mills, am Mittwoch nicht beantwortete, lauteten: Wer hatte die Ambulanzfahrer alarmiert, die wiederum die Polizei benachrichtigten? War es der nordirische Fahrer des Lasters? Wusste dieser, dass sich im Container 39 Menschen befanden?

In der britischen Politik vermutet man einen Fall von Schlepper- und Schleuserkriminalität. Jackie Doyle-Price, die Unterhaus-Abgeordnete für Grays, betonte: „Menschenschmuggel ist ein abscheuliches und gefährliches Geschäft.“ Zwar ist es derzeit noch Spekulation, dass es sich um Flüchtlinge handelt, da die Identität der Opfer noch nicht bekannt ist.

Innenministerin Patel scheint jedenfalls davon auszugehen. Im Unterhaus sagte sie, dass ihre Beamten jetzt die einschlägigen Stellen wie Grenzschutz und Einwanderungsbehörde kontaktieren würden. Die innenpolitische Sprecherin der Labour Party, Diane Abbott, appellierte an Patel, die Zusammenarbeit mit den EU-Partnern bei der Bekämpfung des Menschenschmuggels zu intensivieren. Der Brexit dürfe nicht zu weniger Kooperation führen.

Die National Crime Agency hatte im letzten Jahr gewarnt, dass die Route vom europäischen Kontinent über Irland nach Großbritannien zur weichen Flanke des Königreichs geworden sei. Die schärfsten britischen Grenzkontrollen finden im Fährhafen Dover statt. Wer jedoch von der irischen Insel kommend in Holyhead landet, hat überhaupt keine Kontrollen zu befürchten.

Einreise über Irland dauert länger, ist aber leichter

Als wahrscheinliche Strecke des Lkw vermutet daher Seamus Leheny vom Speditionsverband Freight Transport Association den Weg von der irischen Hauptstadt Dublin nach Holyhead, die zwar „unorthodox“ sei und länger dauere, aber dafür leichter sei. Der grausame Fund in Essex erinnert an ähnliche Fälle in der Vergangenheit.

Im Juni 2000 wurde ein Lastwagen im Fährhafen Dover gestellt, der über das belgische Zeebrugge eingereist war. Im Frachtraum fand die Polizei die Leichen von 58 chinesischen Immigranten. Der niederländische Fahrer des Fahrzeugs wurde im darauffolgenden Jahr wegen Totschlag zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Für internationales Aufsehen sorgte eine Entdeckung im August 2015 in Österreich. 71 tote Flüchtlinge, darunter vier Kinder, wurden in einem Kühllaster aus Ungarn 50 Kilometer südlich von Wien gefunden.

Im Juni 2017 wurde dem Schlepper der Prozess gemacht. Er war offenbar nicht nur für diese Taten verantwortlich: Nach dem Fund von Leichen im Lkw in Österreich hatte die Schlepperbande wohl noch weitere Flüchtlinge durch Europa geschleust.

Sprunghaft gestiegen ist die Zahl der Migranten, die versuchen, in Schiffen oder kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen.

Im Jahr 2018 haben dem Innenministerium zufolge 539 Menschen probiert, die Meeresenge illegal zu überqueren.

Von November bis Sommer dieses Jahres waren es schon mehr als 1000.

Ein Mann hatte sogar versucht, den Ärmelkanal mit Taucherflossen zu durchschwimmen.

(jkali/dpa)