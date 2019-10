Flugschülerin (14) stürzt mit Segelflugzeug ab – Klinik

Segelflugzeug abgestürzt: Der Flieger hing in 25 Meter Höhe, eine Flugschülerin und ihr Lehrer sind schwer verletzt worden.

Tragisches Ende einer Flugstunde – eine 14-Jährige ist schwer verletzt worden, nachdem das von ihr gesteuerte Segelflugzeug abgestürzt war.

Die 14-Jährige war, begleitet von ihrem 60 Jahre alten Fluglehrer aus Bad Tölz, am Samstag im Landeanflug nahe dem oberbayerischen Ort Ohlstadt. In der Nähe des Flugplatzes Pömetsried (Landkreis Garmisch-Patenkirchen) wollte sie die Maschine offenbar zu Boden bringen – was jedoch auf fatale Weise misslang.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache streifte einer der Flügel Baumkronen. Die Kollision sorgte dafür, dass das Team die Kontrolle über sein Flugzeug verlor. Die Maschine krachte in die Bäume.

Absturz von Segelflieger: Insassen wurden „erheblich verletzt“

Laut eines Polizeisprechers habe es sich um einen Übungsflug gehandelt, offenbar wollte der 60-Jährige der Teenagerin das Fliegen beibringen. „Sämtliche Rettungskräfte – Flugrettung, Freiwillige Feuerwehren, BRK und Bergwacht – aus der Umgebung wurden zur Rettung der beiden Verunfallten herangezogen“, berichtete der Sprecher in einer Mitteilung.

Das Segelflugzeug blieb bei dem Absturz nahe einer Autobahn etwa in einer Höhe von 25 Metern in den Bäumen hängen. „Beide Insassen wurden bei dem Absturz erheblich verletzt“, erklärte die Polizei.

Polizei ermittelt – technischer oder Bedienfehler?

Die Untersuchungen zum Hergang und zur genauen Ursache wurden vom Flugunfallsachbearbeiter der Polizeiinspektion Murnau geführt. Möglich ist, dass ein technischer Defekt zum Kontrollverlust geführt hatte – aber auch, dass ein Lenkfehler gemacht wurde, der so schnell nicht mehr korrigiert werden konnte.

Wetter und Sicht in der Region waren zum Unfallzeitpunkt gut. Die 14 Jahre alte Flugschülerin stammt aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

