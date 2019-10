Was kann Tinder? „Er wollte sofort die Hose runterziehen“

View this post on Instagram

All die Inspiration, alle Notizen, in Fragmenten und tagebuchähnlichen Gedanken über die letzten 1,5 Jahre zu diesem Buch vereint. Über wunderschöne Zeiten und alles dazwischen. Roh, echt, ungefiltert. Melancholisch, verwirrend, schonungslos ehrlich und maximal lebensbejahend. Freu mich, wenn ihr ganz behutsam mit der Ehrlichkeit darin umgeht, zwischen den Zeilen sucht, keinen Ratgeber erwartet, also meine Gedanken nicht als allgemeingültig voraussetzt, eher als Anstoß zu weiteren Überlegungen, wenn dann nur übertragt, weil wir lieben alle anders - und mit dieser Geschichte hier will ich zeigen, dass das unfassbar schön, befreiend und leicht sein kann.✨ Ich hoffe, sie darf euch mit in Urlaube oder in die Herbstsonne im nächsten Park begleiten, vielleicht auf den Balkon oder mit einem Tee bei Regen nach drinnen auf die Couch, und euch da inspirieren. happy buchgeburtstag und willkommen auf dieser Welt, #einjahrvollerdates ♥️ Werbung (Ich glaube, das wird irgendwann mal einer meiner wertvollste „Besitze“, wenn ich alt bin - wie cool wird es sein, auf die eigenen Zwanziger so zurückblicken zu können, wieder mitzufühlen? Das hier gerade sind irgendwann die „guten alten Zeiten“.✨)