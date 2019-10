Wohl ältester Deutscher feiert 114. Geburtstag

Havelberg. In Sachsen-Anhalt feiert heute der wohl älteste Mann Deutschlands seinen 114. Geburtstag. Bürgermeister Bernd Poloski besuchte Jubiliar Gustav Gerneth zu Hause in Havelberg und sagte anschließend: "Er isst nach wie vor gern Süßigkeiten." So brachte das Stadtoberhaupt neben Grüßen des Ministerpräsidenten und des Landrats einen Präsentkorb mit Gerneths Lieblingsüßigkeiten und natürlich Blumen mit. Gerneth ist gelernter Maschinist und wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin, dem heutigen polnischen Szczecin, geboren.

