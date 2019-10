30. Staffel startet: 15 Stunden „Die Simpsons“ bei ProSieben

Homer Simpson und seine Familie stehen am 18. Oktober im Zentrum des TV-Programms von ProSieben.

Berlin. Jubiläum bei den „Simpsons“: Am 28. Oktober beginnt die 30. Staffel. ProSieben räumt den Comic-Helden dafür besonders viel Raum ein.

Großes Jubiläum bei ProSieben: Die Kult-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ startet am 28. Oktober in die 30. Staffel. Zu diesem Anlass wird ein (fast) ganztägiges Sonderprogramm ausgestrahlt, wie der Sender nun bekannt gab.

Schon ab 5 Uhr morgens geht es los, und zwar mit den jeweils besten Folgen aus jeder der bisherigen Staffeln. Nach 29 alten Episoden aus Springfield werden abends ab 21.15 Uhr schließlich zwei Folgen der neuen Staffel ausgestrahlt.

„Die Simpsons“: Jubiläums-Programm bei ProSieben wird nur zweimal kurz unterbrochen

Unterbrochen wird das „Simpsons“-Sonderprogramm lediglich von „taff“ und Newstime“ zwischen 17 und 18.10 Uhr sowie von „Galileo“, „The Big Bang Theory“ und „Young Sheldon“ zwischen 19.05 und 21.15 Uhr.

Happy #Simpsons-Day: Zum Start der 30. Staffel feiern wir den gelbsten Fernsehtag aller Zeiten mit der besten Folge aus jeder Staffel am 28. Oktober! #Okt28 #gelberMadMonday — ProSieben (@ProSieben) October 7, 2019

Die vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Zeichentrickserie „Die Simpsons“ wurde am 17. Dezember 1989 erstmals in den USA ausgestrahlt. Seit 1991 werden die Geschichten von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie Simpson auch im deutschen Fernsehen gezeigt.

Im Februar hatte der Sender Fox, auf dem die „Simpsons“ in den USA gezeigt werden, zwei weitere Staffeln der Kultserie angekündigt – also die 31. und 32. Am Ende der geplanten Staffeln wird es 713 Episoden geben.

(jkali)