ICE-Panne: Bahnkunden müssen offener Strecke umsteigen

Hannover. Ein ICE ist am Montag bei Hannover wegen einer Panne stehen geblieben. Die Fahrgäste musste übers Gleis in einen Ersatzzug steigen.

Rund 250 Fahrgäste der Deutschen Bahn mussten am Montagabend an ungewohnter Stelle in einen anderen Zug umsteigen. Wegen eines technischen Problems war ihr ICE bei Hannover auf offener Strecke stehen geblieben, mit Leitern wurden sie schließlich in einen auf den Nachbargleisen geparkten Ersatzzug evakuiert.

Der ICE war auf dem Weg von Berlin nach Köln, als er in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover-Leinhausen liegen blieb. Ein Versuch, den Schnellzug abzuschleppen, war gescheitert.

Für die Passagiere ging es mit einer Verspätung von drei Stunden weiter Richtung Köln. Auf andere Zugverbindungen wirkte sich der ICE-Defekt laut der Deutschen Bahn nicht aus.

Deutsche Bahn: Zuletzt nur 38 Prozent der ICEs voll funktionstüchtig

In der ICE-Flotte der Deutschen Bahn kommt es immer wieder zu Pannen – und das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit von Bahnkunden. Aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag ging im August hervor, dass zuletzt deutlich weniger als die Hälfte der ICEs voll funktionstüchtig waren – nur 38 Prozent waren es im Juni. Die Sicherheit der Fahrgäste sei durch Störungen aber nicht gefährdet gewesen, hieß es.

(ba/dpa)