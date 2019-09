Umweltaktivisten protestieren gegen IAA und Kreuzfahrten

Autos, gar einen SUV kaufen oder verkaufen in Zeiten der Klimanot? Grund genug, um auf die Straße zu gehen, so die Teilnehmer eines Protestmarschs am Samstag in Frankfurt am Main.

Frankfurt/Main. Am Samstag hat es in Frankfurt und Hamburg Demonstrationen für den Umweltschutz gegeben. Dabei wurden drastische Mittel eingesetzt.

Am Samstag haben in Frankfurt Tausende Menschen gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt demonstriert. Nach Polizeiangaben kamen 15.000 Menschen vor dem Messegelände zusammen. In Hamburg gingen weniger Demonstranten für den Umweltschutz auf die Straße, wählten aber ungewöhnliche Mittel.

Die IAA 2019 hatte am Samstag ihre Tore für die breite Öffentlichkeit geöffnet, die Messe dauert noch bis 22. September. Nach den Demonstrationen zur Eröffnung soll es am Sonntag weitergehen. Das Bündnis „Sand im Getriebe“ aus Klima- und Umweltschützern hat angekündigt, den Zugang zur Messe blockieren zu wollen.

Details nannten die Organisatoren nicht. Gewalt gegen Personen und Beschädigungen von Infrastruktur soll es nicht geben. Die Polizei rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern. Die IAA steckt in der Krise und will in diesem Jahr auf Elektromobilität setzen. Doch viele Hersteller meiden die Messe.

„Blutiger“ Klimaprotest gegen Kreuzfahrten in Hamburg

In Hamburg gab es einen „blutigen“ Protest gegen Kreuzfahrten – mit Kunstblut. Foto: Jonas Walzberg / dpa

Rund 100 Klimaschützer haben am Samstag in Hamburg gegen die Kreuzschifffahrt protestiert. Auf die neue Promenade unweit der Landungsbrücken kippten sie eine rote Flüssigkeit und stellten einen sargähnlichen Kasten in die Farbpfütze, die an Blut erinnerte. „Kreuzfahrer, ihr vergiftet uns! Haut ab!“, hieß es auf einem Schild.

Zu den Hamburger Cruise Days wurden am Abend Tausende Menschen an der Hafenkante erwartet. Fünf große Kreuzfahrtschiffe sollten wie an einer Perlenkette aufgereiht langsam durch den Hamburger Hafen ziehen, begleitet von Feuerwerk. (dpa/ac)