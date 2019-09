Sechsjähriger will Vater mit Auto abholen – und baut Unfall

Am Donnerstagnachmittag setzte sich ein Sechsjähriger in Lübeck ins Auto seines Vaters, schnallte sich an und rollte los. Er wollte ihn damit von der Arbeit abholen. Dabei fuhr er das zuvor schräg rückwärts geparkte Auto gegen eine Straßenlaterne. Der Schaden an Auto und Laterne war jedoch gering....