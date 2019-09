Kylie Jenner im „Playboy“: Milliardärin postet Nacktfoto

Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Kylie Jenner im Februar bei der Verleihung der Grammy-Awards in Los Angeles. Künftig will sie sich im „Playboy“ zeigen.

Kylie Jenner ist die jüngste Selfmade-Milliardärin – und bald wohl auch das reichste Playmate im US-Magazin „Playboy“. Auf Instagram kündigte die 22-jährige Influencerin und Unternehmerin mit einem Foto auf Instagram an, dass sie wohl in der Zeitschrift zu sehen sein würde. Auf dem Foto war Jenner bereits nackt.

Das Bild zeigt sie mit ihrem Freund, dem Rapper Travis Scott. In der Bildunterschrift hat sie den „Playboy“ verlinkt. Somit deutet vieles darauf hin, dass Jenner es ernst meint. Dabei gibt es noch einen weiteren Hinweis darauf, dass Jenner bald wohl in dem Magazin zu sehen sein wird.

Denn der „Playboy“ postete auf seinem Instagram-Account ebenfalls Fotos von Jenner. Dabei handelt es sich offensichtlich um drei Ausschnitte aus einer Fotoserie, aus der auch das Bild auf Jenners Account stammt. So ist auf einem Foto offenbar auch der Hals von Travis Scott zu sehen. Der „Playboy“ hat bereits verraten, wann die Ausgabe mit den Nacktbildern von Jenner erscheint.

Kylie Jenner nackt im „Playboy“: Magazin schon im US-Shop zu kaufen

Dass Travis Scott auf den Bildern zu sehen ist, lässt Raum für Spekulationen offen. Wird Jenner in dem Magazin am Ende gar nicht alleine, sondern zusammen mit ihrem Partner zu sehen sein? Wenn ja, wird Scott dabei angezogen oder auch nackt sein?

Zumindest die erste Frage lässt sich mit Ja beantworten. Denn bei dem Foto, dass Kylie Jenner gepostet hat, handelt es sich nicht nur um ein Bild, das am Rande des „Playboy“-Shootings entstanden ist. Denn das Bild trägt ein Wasserzeichen des Magazins und ist damit wohl ein offizielles Foto des „Playboy“.

Im englischsprachigen Online-Shop des „Playboy“ ist die so genannte „Pleasure Issue“ bereits zu haben. Für 24,99 US-Dollar (22,63 Euro) gibt es dort die Sonderausgabe des Magazins, in dem es allgemein ums Vergnügen geht – laut der Artikelbeschreibung bedeutet das nicht nur Sex, sondern auch Kunst und visionäre Ideen. Im deutschen Shop des Magazins war die Ausgabe am Dienstagabend nicht zu kaufen.

Das sind die Kardashians und Jenners Das sind die Kardashians und Jenners Kris Jenner ist die Mutter des Kardashian-/Jenner-Clans und Motor des erstaunlichen Erfolgs der Familie. Die vier Kinder Kim, Rob, Kourtney und Kloé stammen aus der geschiedenen Ehe mit Robert Kardashian, die beiden Schwestern Kendall und Kylie stammen von ... Foto: Sebastien Nogier / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners ... ihrem Ex-Mann Bruce Jenner. Er war in zweiter Ehe mit Schauspielerin Linda Thompson verheiratet und holte 1976 in Montreal ... Foto: Jason Szenes / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners ... Olympisches Gold im Zehnkampf. In den 1980ern fing Jenner den Prozess der Geschlechtsangleichung an. Seit 2015 ... Foto: Sven Simon / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners ... lebt Jenner öffentlich als Frau und hört auf den Vornamen Caitlyn. Foto: Jason Szenes / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners Brody Jenner ist der bekannteste Spross von Bruce Jenner. Mutter ist allerdings nicht Kris Jenner, sondern die Schauspielerin Linda Thompson. Er wurde durch mehrere Reality-TV-Formate bekannt. Auch seine Beziehung zu Sängerin Avril Lavigne brachte ihm mediale Aufmerksamkeit. Foto: Soeren Stache / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das sind die Kardashians und Jenners Medien-Profi, Reality-TV-Star, Kurvenwunder: Kim Kardashian ist wohl die bekannteste Figur inmitten des Clans. Freundin Paris Hilton verschaffte ihr durch gemeinsames Schreiten auf dem roten Teppich eine frühe Prominenz. Aber auch die Heirat mit ... Foto: Sebastien Nogier / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners ... dem amerikanischen Rap-Superstar Kanye West brachte ihr einen hohen Bekanntheitsgrad ein. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern. Foto: Justin Lane / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners Kourtney Kardashian ist die älteste Tochter von Kris Jenner und dem verstorbenen Robert Jenner. Sie hat mit dem Reality-TV-Darsteller Scott Disick drei Kinder. Das Paar trennte sich im Sommer 2015. Gemeinsam mit ihren zwei Schwestern Kim und Khloé betreibt sie einige Mode-Labels. Foto: Hubert Boesl / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners Khloé ist die Dritte im Bunde der Kardashian-Schwestern. Auch sie wurde durch ihr Mitwirken an der Familien-Reality-Soap „Keeping Up with the Kardashians“ einem breiten Publikum bekannt. Außerdem erregte ihre Heirat und auch Trennung von Basketballspieler Lamar Odom für Aufsehen. Foto: Tracey Nearmy / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners Kendall Jenner ist nicht nur die Tochter von Kris und Caitlyn, sondern auch eines der begehrtesten Topmodels der Welt, Cover-Star der ikonischen September-Ausgabe der US-Vogue und ... Foto: Sebastien Nogier / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das sind die Kardashians und Jenners ... war unter anderem auch im New Yorker Stadtteil Soho in Calvin-Klein-Unterwäsche zu bestaunen. Foto: Levine-Roberts / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners Und auch Schwester Kylie fliegt auf Erfolgskurs. Die schöne Instagram-Queen (sie hat mehr als 75 Millionen Fans) betreibt eine eigene Mode- und Kosmetiklinie und auch das private Glück hat sie gefunden: Sie ist die Freundin von Rapper Tyga. Foto: Peter Foley / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners Tyga wiederum hat ein gemeinsames Kind mit Blac Chyna. Und die erwartet ein Kind von Rob Kardashian – dem Bruder der Kardashian-Schwestern und somit der Halbbruder von Kylie Jenner (die – jetzt wird es doch etwas kompliziert – ja mit Tyga zusammen ist). Foto: ZUMA Press / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die Kardashians und Jenners Rob Kardashian ist im Vergleich zu seinen berühmten Schwestern weniger erfolgreich. Er betreibt eine eigene Socken-Linie und taucht regelmäßig in Reality-Shows auf. 2011 machte er bei „Dancing With The Stars“ mit. Foto: REUTERS / STEVE MARCUS / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kylie Jenner im „Playboy“: Auch Kim Kardashian war schon im Magazin

Das „Playboy“-Cover mit Kim Kardashian. Die Ausgabe erschien Ende 2017. Foto: Stephen Wayda/Playboy / imago/ZUMA Press

In sozialen Netzwerken dürfte die Ankündigung eine gute Werbung für den „Playboy“ sein. Jenner hat auf Instagram 145 Millionen Follower – über sechs Millionen Nutzer reagierten in den ersten zwei Stunden nach der Veröffentlichung auf das Foto.

Mit Kylie Jenner hat sich das zweite Mitglied des Jenner-Kardashian-Clans für das US-Magazin ablichten lassen. Jenners Halbschwester Kim Kardashian war bereits nackt im „Playboy“ zu sehen. Allerdings ist das schon etwas länger her: Im Dezember 2007 wurden die Bilder von Kardashian veröffentlicht.

Die Familie Jenner-Kardashian wurde vor allem durch die Reality-Serie „Keeping up with the Kardashians“ bekannt. Kim Kardashian nutzte ihre Bekanntheit und die ihres Mannes Kanye West zuletzt auch politische Anliegen.

Kylie Jenner nutzt ihre Bekanntheit hingegen vor allem für geschäftliche Zwecke. Taylor Swift und Kylie Jenner verdienten laut dem „Forbes“-Magazin 2018 von allen Promis am meisten. Die deutsche Firma Deichmann kooperiert mit Jenner und verkauft Handtaschen von Kylie Jenner und ihrer Schwester Kendall. (ac)