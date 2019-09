Apple-Keynote im Live-Blog: Das kann das neue iPhone 11

Tim Cook bei der Apple-Keynote am Dienstag in Cupertino vor Bildern des neuen iPhone 11.

Was kann das neue iPhone? Diese Frage stellen sich am Dienstag zahlreiche Anleger, Tech-Experten und Fans der Apple-Smartphones. Ab 19 Uhr deutscher Zeit will der Tech-Konzern auf einer Keynote neue Produkte vorstellen – vor allem das erwartete iPhone 11 steht dabei im Fokus der Beobachter.

Wir berichten von der Keynote in unserem Live-Blog:

Apple Keynote im Live-Blog:

Dienstag, 10. September 2019: Neues iPhone 11 auf der Keynote vorgestellt

20.22 Uhr: Jetzt also zur neuen, dritten Kameralinse: Ein neuer Ultra-Weitwinkel-Modus. Phil Schiller zeigt einige sehr beeindruckende Fotos von Profi-Fotografen, die laut Apple mit dem neuen iPhone 11 Pro aufgenommen wurden.

20.18 Uhr: Der neue A13 ist übrigens nicht nur sehr schnell, er ist auch sehr sparsam. Das soll vier (iPhone Pro 11) bzw. sogar fünf (iPhone Pro 11 Max) Stunden mehr Batterielaufzeit bieten. Das ist ein wirklich großer Sprung. Und endlich gibt es auch einen mitgelieferten Schnelllader. Weiter mit den Kameras.

20.14 Uhr: Das neue Display ist hell, sagt Schiller. Mit 1200 Nits sogar richtig hell. Außerdem bietet es einen zwei Millionen zu Eins Kontrastverhältnis. Deshalb heißt das ganze nun auch Super Retina XDR, sagt Apple.

20.11 Uhr: Phil Schiller zu den Details der Verarbeitung und einer neuen Farbe: Midnight Green! Silber, Grau und Gold bleiben natürlich auch.

Viel diskutiert, nicht erst am Dienstag: Die neue Kamera des iPhone 11. Foto: STEPHEN LAM / Reuters

20.08 Uhr: Nun zum Preis: 699 US-Dollar. Das dürfte also bei 749 Euro bleiben. Und jetzt iPhone 11 Pro.

20.02 Uhr: Übrigens verspricht Apple auch mehr Laufzeit für das iPhone 11, genauer gesagt eine ganze Stunde mehr. Ach ja, Wifi 6 ist natürlich auch dabei. Außerdem darf man das Gerät jetzt 30 Minuten lang zwei Meter tief untertauchen.

20.02 Uhr: Jetzt zum neuen A13-Chip: Natürlich schneller als der Vorgänger. Übrigens soll auch der integrierte Grafikchip - die GPU - so schnell sein, wie noch nie. Ein Demospiel ist auf der Leinwand zu sehen. Ja, das sieht ziemlich gut aus!

19.58 Uhr: Die Front-Kamera kann übrigens Videos in 4K-Auflösung mit 30 Hz aufzeichnen – und Zeitlupenvideos. Wer’s für die Selfies braucht...

19.56 Uhr: Die Kamera erlaubt jetzt übrigens auch Portrait-Shots mit Haustieren. Außerdem gibt es einen Night-Shot-Modus, der das iPhone wieder auf die Höhe von Google und Samsung bringen soll. Außerdem sind die Videos nun besser stabilisiert. Das ganze bei 4k und 60 Bildern pro Sekunde.

19.53 Uhr: Zu den Details: Sechs Farben, 6,11-Zoll-Display und eine neue Ultraweitwinkel-Linse.

19.50 Uhr: iPhone 11 – so heißt also der Nachfolger des iPhone XR. Und wie erwartet mit zwei Kameralinsen.

19.48 Uhr: Jetzt aber endlich zu den neuen iPhones!

19.47 Uhr: Außerdem neu: ein Kompass, neue Notfallfunktionen und zahlreiche neue Armbänder. Der Preis für Series 5 beginnt bei 399 US-Dollar, 499 mit Mobilfunk integriert. Übrigens: Series 3 ist weiter erhältlich – für 199 Dollar.

19.40 Uhr: Apple Watch Series 5. Ein Display das immer angeschaltet ist. Das ist tatsächlich mal ein großer Schritt für die Apple Watch. Ein besonderes Display (LTPO) ist besonders energiesparend, bietet aber trotzdem noch 18 Stunden Laufzeit.

19.38 Uhr: Weiter geht es mit der Apple Watch. In Amerika kann man anonym seine Vitaldaten der Apple Watch für Forschungszwecke freigeben. Jetzt aber zur neuen Uhr.

19.28 Uhr: Das neue Einsteiger-iPad kommt am 30. September für 329 US-Dollar.

19.26 Uhr: Es ist gewachsen: Von 9,7 Zoll auf 10,2 Zoll. Außerdem ist das Display heller und hat bessere Betrachtungswinkel. Der A10 Fusion Prozessor macht es deutlich schneller als seinen Vorgänger. Außerdem gibt es jetzt einen Smart Connector, um Apples Keyboards direkt magnetisch mit dem Tablet zu verbinden.

19.23 Uhr: Tim Cook spricht über die Vorteile des neuen iPadOS. Aber jetzt wird tatsächlich noch ein neues iPad vorgestellt: das 7th-Generation iPad.

19.21 Uhr: Tim Cook kündigt eine neue Science-Fiction-Serie an: See – eine Erzählung über eine zukünftige Menschheit, die ihr Sehvermögen für Jahrhunderte verloren hatte und es plötzlich wiedergewinnt. Die Bilder sehen auf jeden Fall kinotauglich aus. Droht uns also bald noch ein Abo, das man sich leisten muss, weil man die Serien dort nicht verpassen will? Los geht es am 1. November, ebenfalls für 4,99 Dollar pro Monat. Übrigens – wer sich jetzt ein iPhone, iPad oder Apple TV kauft, bekommt ein Jahresabo dazu. Weiter geht’s mit iPad.

19.14 Uhr: Apple Arcade startet am 19. September. Und der Preis? 4,99 US-Dollar, der Europreis dürfte etwa ähnlich liegen. Zurück zu Tim Cook. Weiter mit Apple TV+.

19.10 Uhr: Weiter geht es mit Capcom und Shinsekai Into the Depths. Ein Unterwasser-Plattformer. Die Spiele werden auf einem iPad gezeigt. Aber natürlich sollen sich die Spiele auch am TV via AppleTV spielen lassen. Grafisch sieht das, was Capcom hier zeigt, wirklich gut aus!

19.06 Uhr: Apple Arcade: Über 100 Spiele für iPhone, iPad, Mac und AppleTV. Die Spiele gebe es sonst nirgendwo. Los geht es mit Partner Konami auf der Bühne – und Frogger!

19.04 Uhr: Tim Cook ist auf der Bühne. Davor gab es ein Video zu sehen, dass alle Produkte einmal durchgearbeitet hat. Cook beginnt damit, zu loben, was für tolle Dinge Menschen mit Apple-Geräten machen können. Und er verspricht viele Produkte und große Ankündigungen. Los geht es mit dem App-Store.

19.01 Uhr: Bis eben prangte noch der fünffarbige Apfel auf der Leinwand – aber jetzt geht es los!

18.52 Uhr: Neben neuen Geräten dürfte Apple heute auch Starttermin und Preise für seinen Spiele-Service Apple Arcade und den Streamingservice Apple TV+ verraten. Bislang hieß es ja nur „Herbst 2019“. Unter Umständen könnte das spannender werden als so manche Geräteneuheit.

18.34 Uhr: Wer die Keynote von zuhause mitverfolgen möchte, kann das übrigens auch per Live-Stream tun. Den findet man direkt auf Apples Website.

18.29 Uhr: Noch gut eine halbe Stunde, bevor das diesjährige Haupt-Apple-Event startet. Wie immer waren im Vorfeld schon etliche Details zu den neuen Geräten durchgesickert. So gilt die Dreifach-Kamera bei den neuen Smartphones als gesichert – über den genauen Namen herrscht hingegen noch Unsicherheit.

Werden die Geräte wirklich, wie aktuell meist vermutet, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max und iPhone 11 heißen? Oder bleibt Apple der römischen Zählweise treu und nennt sie iPhone XI? In gut einer Stunde wissen wir vermutlich mehr.

Übrigens: Nachdem sich die Tech-Welt lange sicher war, dass die neuen Telefone auch andere Geräte kabellos würden aufladen können, rudert die Gerüchteküche jetzt wieder zurück. Vorerst sollen die iPhones wohl doch nicht als Ladeplattform dienen.

17.27 Uhr: Ein erster dezenter Hinweis auf die neue iPhone-Generation? Journalisten zeigten auf Twitter ihre Akkreditierungen für die Keynote. Darauf zu sehen: ein dunkelgrünes Apple-Logo. Mehrmals war auf Tech-Portalen in den vergangenen Wochen spekuliert worden, ob Dunkelgrün in die Farbpalette der Apple-Smartphones aufgenommen wird.

17.14 Uhr: Anleger warten seit der Eröffnung der Wall Street am Dienstag gespannt auf die Apple-Keynote. Auch die Finanzexperten rechnen fest damit, dass eine neue iPhone-Generation vorgestellt wird. Apple-Aktien notierten 0,8 Prozent im Minus bei 213,06 Dollar.

Dem Analysten David Aurelio vom Datenanbieter Refinitiv zufolge haben Apple-Titel in der Vergangenheit am Tag nach der Präsentation eines neuen Smartphone-Modells im Schnitt 1,5 Prozent zugelegt.

13.54 Uhr: Schon Stunden vor der Präsentation trenden bei Twitter die Hashtags #iphone11 und #appleEvent. Wild diskutiert wird vor allem die mutmaßlich neu eingebaute Triple-Kamera der besseren Varianten. Und das nicht unbedingt freundlich. Vorherrschende Meinung: „ugly“ – hässlich.

is it just me or are the new iphones lowkey ugly #AppleEvent pic.twitter.com/u1OBu8WiGh — ♡ (@cheesecat05) September 9, 2019

8.17 Uhr: Nachrichten, die man kurz vor einem der wichtigsten Ereignisse des Apple-Jahres in der Firmenzentrale auch nicht gern hört. Die Kalifornier und der chinesische Zulieferer Foxconn haben eingeräumt, in China zu viele Zeitarbeiter beschäftigt zu haben.

Die Organisation China Labour Watch beschuldigte die Firmen in einem Bericht, dass die Belegschaft der iPhone-Fabrik in der chinesischen Stadt Zhengzhou im August zu etwa 50 Prozent aus temporären Arbeitskräften bestand. Nach chinesischem Recht sind nur zehn Prozent zulässig. Der Konzern wolle eng mit Foxconn zusammenarbeiten, um die Probleme zu beheben.

6.14 Uhr: Das neue Kamerasystem der iPhones, die voraussichtlich bei Apples Keynote vorgestellt werden, sollen sich äußerlich anhand eines zusätzlichen Ultra-Weitwinkel-Objektivs erkennen lassen. Das verbesserte Kamerasystem solle aber auch neue Funktionen möglich machen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. So sollten alle drei Kameras – mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel – gleichzeitig ausgelöst werden können, um daraus bessere Fotos zu kombinieren.

Außerdem solle dadurch die Qualität der bei schwachem Licht aufgenommenen Fotos verbessert werden, was bei der Konkurrenz bereits verbessert wurde. Auch die Qualität der iPhone-Videos solle weiter verbessert werden und näher an die professioneller Kameras rücken, hieß es.

Montag, 9. September 2019: AirPods sorgen für Umsätze

19.54 Uhr: Erwartet werden vor allem deutliche Verbesserungen bei den Kameras der iPhones. Vor allem Samsung und Huawei hatten mit ihren Top-Smartphones Apple in dem Bereich zuletzt den Rang abgelaufen.

Das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Apple-Produkt, die Verkäufe gehen jedoch schon seit einiger Zeit zurück. Zuletzt machte der Konzern vor allem mit seinen AirPods und Service-Dienstleistungen gute Umsätze.

15.38 Uhr: Was können die Apple-Fans von der Keynote erwarten? Mit großer Sicherheit wird der Konzern das neueste Modell des iPhone vorstellen. Was das iPhone 11 alles kann - und ab wann.

Zuletzt hatte Apple auf einer Keynote im März neue AirPods vorgestellt. Darüber hinaus präsentierte Apple eine Kreditkarte und einen eigenen Streamingdienst.

iPhone XS wurde 2018 vorgestellt

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones 2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Als Apple-Chef Steve Jobs am 9. Januar 2007 auf die Bühne der Macworld-Konferenz trat, rechneten die Besucher bereits mit der Premiere eines Smartphones von Apple. Doch zwischenzeitlich sorgte er für Verwirrung: „Heute stellen wir Ihnen drei revolutionäre Produkte vor: Das erste ist ein Breitbild-iPod mit Touchscreen. Das zweite ist ein umwälzendes Handy. Und das dritte ist ein neues Internet-Kommunikationsgerät, das einen echten Durchbruch bedeutet.“ Sollten hier tatsächlich drei neue Apple-Geräte angekündigt werden? Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Jobs wiederholte diese Aufzählung so oft, bis dem letzten Besucher dämmerte, was er meinte: „Das sind nicht drei separate Geräte, sondern nur ein einziges. Wir nennen es iPhone.“ Apple erfinde das Telefon neu, sagte Jobs. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Ein Smartphone, das es so noch nicht gegeben hatte: Keine Tastatur, einfache Bedienung, großer Bildschirm, eine Zwei-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Aber teuer war es. Das Smartphone mit acht Gigabyte Speicher kostete 599 US-Dollar inklusive Vertrag. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Doch am ersten Verkaufstag im Juni 2007 gingen 270.000 Geräte über den Ladentisch. Drei Monate später senkte Apple den Preis um 200 US-Dollar. Foto: dpa Picture-Alliance / epa Justin Lane / picture-alliance/ dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Ein Jahr später leget Apple nach und spendierte dem iPhone eine schnellere 3G-Funkverbindung. Foto: Kristian Dowling / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Mit dem iPhone 3GS startete das kalifornische Unternehmen 2009 dann die Tradition, kleinere Modellveränderungen mit einem angehängten Buchstaben S (speed/Geschwindigkeit) zu kennzeichnen. Neuerungen waren vor allem eine bessere Kamera, der digitale Kompass und der schnellere Prozessor. Foto: imago stock&people / imago/All Canada Photos Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Erst mit dem iPhone 4 wagte Apple 2010 wieder einen größeren Schritt nach vorne. Das radikale Neu-Design überzeugte die Kunden vor allem wegen der Qualitäten des hoch auflösenden Retina-Displays und einer Frontkamera für Videotelefonate. Foto: imago stock&people / imago/All Canada Photos Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Allerdings führte das neue Design auch zum ersten größeren iPhone-Skandal, der in die Technikgeschichte als „Antennagate“ eingegangen ist. Der Edelstahl-Rahmen des Smartphones diente nämlich auch als Mobilfunkantenne. Viele Menschen deckten die Antenne beim Telefonieren versehentlich mit der Hand ab und so konnte sich der Empfang verschlechtern. Jobs stritt in einer eilig einberufenen Pressekonferenz das Problem ab und offerierte den Versand kostenloser Handy-Schutzhüllen an Betroffene. Foto: mozcann / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Jobs starb am 5. Oktober 2011, einen Tag nachdem der sichtlich mitgenommene Tim Cook das iPhone 4S vorgestellt hatte. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Das Smartphone hat seitdem die Sprachassistentin Siri. Foto: dpa Picture-Alliance / Oleksiy Maksymenko / picture alliance / All Canada Ph Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Das iPhone 5 wurde am 12. September 2012 vorgestellt. Der Bildschirm wurde vergrößert (vier-Zoll-Display), trotzdem ist es dünner und leichter als der Vorgänger. Der RAM-Speicher wurde mit 1 GB im Vergleich zu den bisherigen Modellen verdoppelt. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Am 20. September 2013 veröffentlichte Apple sein iPhone c. Große Unterschiede gibt es kaum zum Vorgänger. Die Sprechdauer und die Standby-Zeit ist etwas länger. Die Rückseiten des Gerätes gab es nun in den Farben Weiß, Pink, Gelb und Blau. Foto: chip.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Der Nachfolger iPhone 5s verfügt wie das ältere iPhone 3G über eine Kunststoffrückseite in verschiedenen Farbvarianten. Zum Entsperren gibt es nun einen integrierten Fingerabdruckscanner (Touch ID) in der Home-Taste und die neue Farbvariante Gold. Erstmals gab es nun zwei Chips: Den Haupt-Chip A7 mit 64-Bit-Architektur und dazu den „M7 Motion Coprozessor“. Foto: xefstock / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Der 19. September 2014 markierte einen weiteren Meilenstein der iPhone-Serie: Das iPhone 6 (l., 4,7 Zoll) und sein großer Bruder iPhone 6 plus (5,5 Zoll ) eroberten den Markt. Beide Modelle haben eine Speicherkapazität von bis zu 128 GB. Die Nachfolger 6s undm 6s Plus haben eine neue Prozessor-Generation, eine Verdopplung des RAM-Speichers auf 2 GB und eine 12 Megapixel Kamera. Ein Jahr später kam das Modell SE auf den Markt. Foto: Onfokus / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Drei Modelle im Größenvergleich (v.l.n.r.): iPhone SE, iPhone 6s und iPhone 6s Plus. Foto: imago stock&people / imago/AFLO Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Im Vergleich (v.l.n.r.): Apple iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4s. Foto: Onfokus / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Im Vergleich (v.l.n.r.): Apple iPhone 6 Plus, iPhone 5 und iPhone 4. Foto: Onfokus / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Das iPhone 7 (l.) und iPhone 7 Plus (M.) wurden am 7. September 2016 vorgestellt. Das Design blieb weitestgehend identisch zum Vorgänger iPhone 6s. Dafür waren sie spritzwassergeschützt. Die Kamera hat eine optische Bildstabilisierung. Das iPhone X (r.) kam ein Jahr später auf den Markt. Neu ist: Der Bildschirm umfasst die gesamte Vorderseite, ohne dass es einen Rand gibt. Der Fingerabdrucksensor Touch ID wurde durch die Gesichtserkennung Face ID ersetzt. Foto: imageBROKER/Oleksiy Maksymenko / imago/imagebroker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Am 12. September 2017 wurde das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus (im Bild) vorgestellt. Die Modelle haben eine Glasrückseite – wie das iPhone x, 4 und 4s. Die Rückkamera kann Videos mit einer Auflösung von 4K und einer Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz aufzeichnen. Foto: stnazkul / Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Am 12. September 2018 wurden von Philip W. Schiller drei neue Modelle vorgestellt (v.l.n.r.): das iPhone XS Max, das iPhone XS und das iPhone XR. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Das iPhone XS und das Max kommen mit einem 5,8-Zoll-OLED-Display beziehungsweise einem 6,5-Zoll-OLED-Display. Das iPhone XS startet bei 1149 Euro, das XS Max bei 1249 Euro. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2007 bis 2018- Die Geschichte des iPhones Das XR kommt in fünf Farbvarianten und wird ein 6,1 Zoll-LCD-Display haben und im Gegensatz zu den XS-Modellen nur eine Kamera auf der Rückseite. Die neuen iPhones können ab 14. September (XS) bzw. 19. Oktober (XR) vorbestellt werden. Foto: STEPHEN LAM / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Ein Jahr lang mussten die Fans auf eine überarbeitete Version des Verkaufsschlagers iPhone warten. Vergangenen September hatte der Konzern das iPhone XS und eine neue Apple Watch vorgestellt.

(bekö)