Bibel fällt um und bricht Mann das Bein

Wasserburg. Göttliches Zeichen? Am Bodensee hat ein rund 250 Kilogramm schwerer Teil einer steinernen Bibel einem Mann ein Bein gebrochen. Bei dem Granitblock handelte es sich nach Angaben der Polizei um den Teil einer Skulptur, die in Wasserburg ausgestellt ist. Ein 43 Jahre alter Mann, der bei dem Unfall vor dem Kunstwerk stand, wurde getroffen und kam mit einem Unterschenkelbruch ins Krankenhaus. Der Granitblock war den Angaben zufolge mit vier Halteschellen fixiert. Diese könnten einfach geöffnet werden. Was genau passiert war, müssen die Ermittler noch klären.

