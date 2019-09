Hohe Haftstrafen und Sicherungsverwahrung im Lügde-Prozess

Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde hat das Gericht gegen zwei Männer hohe Haftstrafen verhängt und anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Landgericht Detmold verurteilte am Donnerstag einen der Männer zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren, der andere erhielt 12 Jahre.

Der Fall schockierte und entsetzte ganz Deutschland. Für den 56-jährigen mutmaßlichen Haupttäter Andreas V. hatte die Staatsanwaltschaft eine 14-jährige Freiheitsstrafe gefordert, für den 34-Jährigen Mitangeklagten Mario S. eine Freiheitsstrafe von 12,5 Jahren. Auch die Sicherungsverwahrung für beide Angeklagten gehörte zu den Forderungen.

Den Angeklagten wurde Kindesmissbrauch mit Herstellung von Kinderpornografie in mehr als 450 Fällen vorgeworfen. Insgesamt 34 Kinder waren betroffen.

Der Prozess hatte vor rund zehn Wochen Ende Juni begonnen. Um die Opfer zu schützen, fand er in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Rande des Prozesses hatten Nebenklägervertreter von schweren Traumata ihrer Mandanten berichtet.

Fall Lügde: Polizei und Jugendämter in der Kritik

Mario S. (links) und Andreas V. (rechts) im Saal des Landgerichts Detmold auf der Anklagebank. Sie sollen in mehreren hundert Fällen Kinder sexuell missbraucht haben. Foto: Friso Gentsch / dpa

Die meisten Taten sollen die Männer in der heruntergekommenen Unterkunft von Andreas V. auf dem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen begangen haben. Der Fall hatte auch Aufsehen erregt, weil es bei den Ermittlungen zahlreiche Pannen gegeben hatte, unter anderem verschwanden Beweismittel. Auch stehen Polizei und Jugendämter in der Kritik, weil sie Hinweisen auf den Hauptverdächtigen zunächst nicht nachgegangen sein sollen.

Der Verteidiger von Andreas V. hatte auf zwölf Jahre Freiheitsstrafe für seinen Mandanten plädiert , für Mario S. wurde seitens seines Anwalts ein „möglichst großes vertretbares Entgegenkommen“ erbeten. Auch er rechnete mit einem Urteil „im zweistelligen Bereich“. Beide Anwälte hatten darauf verwiesen, dass ihre Mandanten Geständnisse abgelegt hätten, was man beim Fällen des Urteils zu berücksichtigen sei.

Vom nun erwarteten Urteil erhoffte sich der Deutsche Kinderschutzbund ein „klares Signal“ gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder. „Gerade für die Opfer ist es wichtig, dass sie sich zukünftig sicher fühlen können, und auch andere Kinder brauchen Schutz“, erklärte NRW-Landesgeschäftsführerin Krista Körbes. Nach der juristischen Aufarbeitung der Gewalttaten müssen nach Auffassung der Kinderschutzorganisation nun Konsequenzen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene folgen.

Lügde-Prozess- Angeklagte schweigen in Schlussplädoyers

Missbrauch in Lügde: NRW-Landtag untersucht Ermittlungspannen

Der nordrhein-westfälische Landtag hat wegen der Ermittlungspannen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Er soll die drei Themenbereiche Polizei und Staatsanwaltschaft, Jugendämter und den Umgang der Landesregierung mit dem Fall genauer beleuchten. Die nächste Sitzung ist für den 13. September geplant.

Ein 49-jähriger Mitangeklagter aus dem niedersächsischen Stade war in einem abgetrennten Verfahren bereits am 17. Juli wegen Anstiftung zum schweren Missbrauch und Beihilfe zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem wurde verordnet, dass er sich einer Therapie unterzieht und der Nebenklägerin 3000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen hat. asd

Heiko V. hatte den Missbrauch in mindestens vier Fällen an seinem Computer live mit angesehen und gesteuert. Ein Opfer hatte sich an den Namen des Mannes erinnert, was Mitte Januar zu seiner Verhaftung in Stade führte.

